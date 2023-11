Le prochain jeu Mass Effect : un aperçu du futur

Les fans de la série Mass Effect attendaient avec impatience les détails du prochain opus du populaire jeu de rôle et de science-fiction. De vagues allusions et teasers ont tenu les joueurs en haleine depuis sa révélation aux Game Awards 2020. Mais la célébration du N7 Day de cette année a apporté des révélations passionnantes, tout en mettant également en lumière un aspect différent du studio.

La bande-annonce publiée en décembre 2020 fournit de précieux indices sur le jeu à venir. Se déroulant bien après la trilogie originale, il présente une Liara T'Soni mature, une coéquipière familière, qui semble visiblement plus âgée que ses apparitions précédentes. Les développeurs de BioWare ont également laissé entendre que le jeu servirait de suite à la fois à la trilogie originale et à Mass Effect : Andromeda, qui s'est déroulé dans une autre galaxie plus de 600 ans plus tard.

Le point culminant du teaser est la mention d’un « signal de détresse Andromède détecté ». Cela confirme que la migration interstellaire du jeu précédent jouera un rôle important dans le nouveau scénario. Les spéculations suggèrent que Liara et son équipage pourraient répondre à l'appel de détresse, compte tenu de ses précédentes interactions avec l'Initiative après avoir quitté la Voie Lactée. La nature de l'appel de détresse reste inconnue, mais un danger est attendu compte tenu de l'invasion en cours des Kett de Mass Effect : Andromeda.

Si les teasers donnent un bref aperçu du jeu, ils soulèvent également des questions intrigantes. Un deuxième teaser présente un personnage portant une manche N7 sur sa blouse de laboratoire. On ne sait pas s'il s'agit d'un hommage au commandant Shepard ou s'il s'agit du retour du protagoniste emblématique de la trilogie originale, même après 600 ans. Le retour de Liara est logique en raison de la longue durée de vie d'Asari, mais le retour potentiel de Shepard semble moins excitant à certains fans.

En attendant plus de détails, il est important de noter que les développeurs ont publié le teaser final, qui nous laisse plus de mystères que de réponses. La silhouette vue dans le teaser porte une veste N7 et un casque élégant, rappelant l'esthétique de Destiny. Cependant, leur identité reste inconnue. Les spéculations sur le retour de Shepard sont minées par l'absence de leur casque emblématique. Nous ne pouvons qu’attendre de voir ce que le prochain N7 Day nous apportera.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Le prochain jeu Mass Effect est-il une suite à la fois de la trilogie originale et de Mass Effect : Andromeda ?

R : Oui, selon les indications des développeurs de BioWare et les teasers publiés, le prochain jeu poursuivra les intrigues de la trilogie originale et de Mass Effect : Andromeda.

Q : Qui est Liara T'Soni ?

R : Liara T'Soni est un personnage important de la série Mass Effect. Elle est membre du Liara T'Soni et est connue pour son expertise en archéologie et en collecte d'informations.

Q : Le commandant Shepard reviendra-t-il dans le prochain jeu Mass Effect ?

R : Les teasers ont suscité des spéculations sur le retour potentiel de Shepard, mais cela reste incertain à ce stade. L'absence de leur casque emblématique dans les teasers remet en question cette possibilité.

Q : Quand aura lieu la prochaine journée N7 ?

R : La Journée N7 est traditionnellement célébrée le 7 novembre. Les fans se rassemblent pour commémorer la série Mass Effect et attendent avec impatience de nouvelles annonces et révélations.