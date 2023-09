Un laboratoire de physique biomédicale reçoit une subvention pour un traitement au laser du cancer de l'ovaire

Un laboratoire de l'Université Northeastern a reçu une subvention de 2.7 millions de dollars pour développer un nouveau traitement contre le cancer de l'ovaire. Le traitement utilisera des lasers pour identifier et cibler les cellules cancéreuses chimiorésistantes tout en renforçant le système immunitaire du patient. Le projet de recherche, appelé « Photoimmunothérapie fractionnée pour exploiter l'immunostimulation à faible dose dans le cancer de l'ovaire », est une collaboration entre l'Université Northeastern, le MD Anderson Cancer Center et le Moffitt Cancer Center.

Le cancer de l'ovaire est l'un des cancers les plus mortels chez les femmes et est souvent diagnostiqué à un stade avancé. Les options de traitement actuelles pour le cancer de l'ovaire à un stade avancé impliquent une intervention chirurgicale pour enlever les tumeurs, suivie d'une chimiothérapie à haute intensité. Cependant, ces traitements atteignent souvent leurs limites en raison de la résistance aux médicaments et de la toxicité limitant la dose. Il existe un besoin pour des approches thérapeutiques plus efficaces qui peuvent également impliquer le système immunitaire du patient dans la lutte contre le cancer.

Le traitement au laser, connu sous le nom de thérapie photodynamique ou photoimmunothérapie, a déjà été testé dans des essais cliniques pilotes et s'est révélé prometteur. En utilisant des anticorps spécifiques ciblant les cellules cancéreuses et portant des molécules photoactives, le traitement peut activer des espèces réactives dans une zone localisée, causant des dommages aux cellules cancéreuses chimiorésistantes. L’avantage de ce traitement est qu’il prépare également le système immunitaire à une immunothérapie de suivi, épargnant potentiellement les « bonnes » cellules immunitaires et éliminant les « mauvaises » cellules tumorales qui inhibent le système immunitaire.

En plus du traitement, le laboratoire travaille également au développement d’un microscope miniature pouvant être inséré dans le corps pour évaluer les tumeurs à l’aide de la lumière. Le microscope utilisera de courtes impulsions de lumière transmises via une fibre optique pour l’imagerie. Actuellement, ces appareils sont volumineux et coûteux, mais le laboratoire vise à créer un appareil laser léger et portable qui coûtera environ 10,000 XNUMX dollars.

La recherche est hautement interdisciplinaire et implique les mathématiques, la physique, la photophysique, la physique quantique, la biophysique, la biochimie et l'immunologie tumorale. La Northeastern University mènera les travaux expérimentaux relatifs au traitement, tandis que le laboratoire d'Enderling utilisera l'oncologie mathématique pour projeter la réaction d'une tumeur au traitement. La modélisation informatique sera également utilisée pour simuler diverses conditions qui ne peuvent être testées expérimentalement.

Cette recherche montre un potentiel prometteur pour le développement d'un traitement au laser capable de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses de l'ovaire chimiorésistantes et de stimuler le système immunitaire de la patiente à riposter. Le développement d’un microscope miniature fournira également des informations précieuses sur les cellules tumorales et guidera d’autres expériences et traitements.

Sources:

– Nouvelles du nord-est du monde

- Société américaine du cancer