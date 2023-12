Les sandwichs de petit-déjeuner uniques du New Jersey : une aventure culinaire

En ce qui concerne les sandwichs pour le petit-déjeuner, les New Jerseyiens ont la réputation d'aimer le jambon/rouleau de porc Taylor, les œufs et le fromage. Mais il existe tout un monde de sandwichs pour le petit-déjeuner au-delà du favori traditionnel. Voici quelques options uniques et délicieuses qui feront passer votre jeu de sandwich au petit-déjeuner au niveau supérieur.

Chez Walnut Street Bagels & Co., vous trouverez le sandwich milanais Eggs. Ce nouveau venu sur la scène des bagels Montclair propose une combinaison d'œufs au plat, de mozzarella, d'oignons caramélisés, de piments longs italiens, de roquette et de mayonnaise chipotle. Le mélange d’épices, de douceur et d’amertume en fait une expérience vraiment alléchante.

Si vous recherchez une alternative plus saine, rendez-vous au Bagel House à West Deptford pour son sandwich à la dinde, au bacon et aux œufs avec avocat et tomate. Cette star méconnue prouve que le bacon de dinde peut être tout aussi délicieux que son homologue de porc lorsqu'il est associé à des ingrédients frais comme l'avocat et la tomate.

Pour une expérience de sandwich au petit-déjeuner de la ferme à la table, visitez Beach Plum Farm à West Cape May. Leur sandwich fermier au bacon comprend des produits et des viandes d'origine locale, notamment du bacon provenant de leurs propres porcs Berkshire. Dégustez votre sandwich dans le cadre magnifique de leur aire de pique-nique.

Dad's Deli à Marlton est peut-être difficile à trouver, mais leur sandwich au porc, aux œufs et au fromage sur un rouleau vaut le détour. Ce sandwich copieux et copieux satisfera même les plus gros appétits.

Si un sandwich au jambon, aux œufs et au fromage Taylor ne suffit pas, rendez-vous au Bagel Nook à Princeton et Freehold pour leur double nooker. Ce sandwich empilé comprend des couches d'œufs, de viande, de fromage et de pommes de terre sur l'un de leurs célèbres bagels. Vous aurez l'impression d'avoir mangé deux délicieux sandwichs pour le petit-déjeuner en une seule fois.

Plaza Bagels à Clifton n’est pas un magasin de bagels moyen. Avec son ambiance punk rock et son menu unique, vous découvrirez de délicieuses surprises comme le jambon, l'œuf et le fromage Taylor sur un bagel de seigle marbré. La combinaison de saveurs et de textures vous donnera envie d’en savoir plus.

En matière de simplicité classique, Summit Diner in Summit remporte le gâteau. Leur sandwich au jambon, aux œufs et au fromage Taylor est un chef-d'œuvre sans fioritures. Dégustez-le au comptoir pour une expérience culinaire complète.

Si vous vous sentez aventureux et indulgent, Off the Grill à Upper Freehold propose le sandwich « The Heart Attack ». Rempli de rouleaux de porc, de saucisses, de bacon et de jambon, ce sandwich porte bien son nom. Pour une option légèrement plus docile, leur bacon et leur œuf sur un petit pain dur sont tout aussi délicieux.

Élargissez les horizons de vos sandwichs pour le petit-déjeuner et essayez ces options uniques et alléchantes dans tout le New Jersey. Des boutiques de bagels éclectiques aux restaurants classiques, l'État offre quelque chose à tous les amateurs de petit-déjeuner.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les sandwichs de petit-déjeuner uniques du New Jersey : une aventure culinaire