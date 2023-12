Intel publie de nouveaux pilotes pour les GPU Intel Arc

Intel a récemment lancé ses derniers pilotes pour les GPU Intel Arc, offrant la prise en charge des nouvelles puces Core Ultra et de leurs graphiques intégrés. La mise à jour du pilote comporte plusieurs améliorations et correctifs notables pour divers jeux et applications.

La nouvelle version du pilote, 31.0.101.5081 WHQL et 31.0.101.5122 WHQL, inclut la prise en charge d'Intel Core Ultra avec Intel Arc Graphics et Intel Graphics. Il résout également certains problèmes avec les versions précédentes et introduit des améliorations pour les performances de jeu.

Parmi les points forts du jeu, la mise à jour du pilote apporte des améliorations significatives aux performances de jeu sur les produits graphiques Intel Arc A-Series par rapport au pilote logiciel 31.0.101.5074. Par exemple, Battlefield 1 fonctionnant en 1080p avec les paramètres Ultra peut s'attendre à une augmentation moyenne du FPS allant jusqu'à 30 %.

En plus des améliorations de jeu, la mise à jour du pilote améliore les fonctionnalités Intel Arc Control. Il prend désormais en charge les filtres de webcam de transfert de style neuronal sur les effets d'arrière-plan, la capture HDR, le streaming HDR vers SDR sur les écrans compatibles HDR et la personnalisation des raccourcis clavier.

Les notes de version détaillent également les problèmes résolus, tels que la corruption de ligne pendant le jeu Fortnite avec certains paramètres d'anticrénelage pour les produits graphiques Intel Arc A-Series. Cependant, il existe également des problèmes connus que les utilisateurs peuvent rencontrer, notamment des plantages d'applications pendant le jeu dans Dead by Daylight et la corruption du terrain dans Diablo 4 pour Intel Core Ultra avec les produits graphiques Intel Arc.

De plus, la mise à jour du pilote résout certains problèmes liés aux produits graphiques Intel Iris Xe MAX et aux processeurs Intel Core (12e-14e génération), garantissant des expériences de jeu plus fluides et plus stables.

Intel Arc Control a également reçu quelques correctifs, notamment une activation améliorée de la caméra virtuelle, l'élimination des fenêtres contextuelles d'erreur après des événements d'alimentation et une conservation plus fiable des paramètres d'application. Cependant, il existe encore des problèmes connus dont il convient de tenir compte, tels que la génération de plusieurs fichiers vidéo avec certains jeux lors de l'utilisation de la capture Arc Control Studio.

Les utilisateurs intéressés peuvent télécharger les nouveaux pilotes et trouver les notes de version complètes au format PDF sur le site Web d'Intel. Avec ces mises à jour, Intel vise à offrir aux utilisateurs une expérience de jeu optimisée et améliorée sur leurs GPU Intel Arc.