Nouveaux objets GTA Online publiés pour célébrer les jalons de Rockstar Games

Rockstar Games, le développeur de jeux emblématique derrière la série Grand Theft Auto, célèbre avec style son 25e anniversaire ainsi que le 10e anniversaire de GTA V et GTA Online. Récemment, un nouveau lot de nouveaux objets a été publié dans GTA Online pour marquer ces étapes importantes.

La dernière collection comprend une variété de vêtements et une livrée spéciale. Bien que certains vêtements aient déjà été présentés dans le jeu, d’autres sont des produits vendus par Rockstar Games au cours de la dernière décennie. Des t-shirts sur le thème de Rockstar Games aux t-shirts d'anniversaire de GTA V et aux tenues portées par les protagonistes du jeu (Franklin, Michael et Trevor), les joueurs n'ont que l'embarras du choix en matière de vêtements personnalisés dans GTA Online.

Un ajout remarquable est la livrée exclusive Knuckleduster Sport, qui ne peut être appliquée qu'à l'Itali GTO Stinger TT. Ce design accrocheur ajoute une touche unique au véhicule et fera certainement tourner les têtes dans les rues virtuelles de Los Santos.

Déverrouiller ces éléments est un processus simple. Les joueurs n'ont qu'à se connecter à GTA Online et ils recevront un message en jeu confirmant la disponibilité des nouveaux objets. Pour essayer les vêtements, les joueurs peuvent visiter une garde-robe ou un magasin de vêtements pour créer le look souhaité. Et pour ceux désireux d’appliquer la livrée Knuckleduster Sport, un voyage dans une douane de Los Santos s’impose.

Avec la sortie de ces objets de célébration, les joueurs ont l’opportunité de montrer avec style leur amour pour Rockstar Games et la franchise GTA. Qu'il s'agisse d'enfiler un t-shirt sur le thème de Rockstar ou de se déguiser en son personnage GTA V préféré, les options d'expression personnelle dans GTA Online n'ont jamais été aussi bonnes.

Alors, quelle nouvelle version préférez-vous ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous pendant que nous continuons à vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles du monde de GTA Online.