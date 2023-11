La nouvelle mise à jour de Google Play Store améliore la gestion et la sécurité des applications

Google Play Store a publié sa dernière mise à jour, offrant aux utilisateurs une gamme de modifications de conception et d'améliorations fonctionnelles. Parmi ces mises à jour figure une fonctionnalité très attendue qui permet aux utilisateurs de désinstaller à distance des applications de tous leurs appareils connectés Android. Ce nouvel ajout vise à offrir une expérience de gestion d'applications transparente et efficace aux utilisateurs sur plusieurs appareils.

Selon des rumeurs antérieures et maintenant confirmées, la possibilité de désinstaller des applications d'appareils synchronisés sur Google Play change la donne. Que ce soit sur votre téléphone, votre tablette, Android TV, Google TV, les véhicules compatibles Android Auto, Wear OS ou Chrome OS, vous pouvez désormais supprimer les applications indésirables de chacun d'entre eux à l'aide de l'onglet « Gérer » dans la section « Applications et jeux ». " section.

Bien que les détails exacts de la disponibilité de cette fonctionnalité n'aient pas encore été entièrement divulgués, les utilisateurs peuvent s'attendre à une amélioration significative de la gestion des applications sur diverses catégories d'appareils. Actuellement, les utilisateurs ne peuvent installer des applications qu'à distance entre des smartphones Android, des montres intelligentes et des appareils Chromecast, sans avoir la possibilité de les désinstaller. Cet ajout attendu depuis longtemps permettra sans aucun doute aux utilisateurs de garder leurs appareils organisés et exempts d'applications inutiles.

En plus de rationaliser la gestion des applications, cette mise à jour introduit une conception mise à jour pour les cartes d'informations Google Play Protect, visant à sensibiliser les utilisateurs aux risques de sécurité potentiels. En améliorant la visibilité et l'accessibilité des informations de sécurité importantes, Google Play Store permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées concernant leurs choix d'applications et de protéger plus efficacement leurs appareils connectés.

De plus, l'invite à activer les notifications lors de la pré-inscription à une application garantit que les utilisateurs restent informés avec des notifications en temps opportun, optimisant ainsi leur expérience dans l'application. Cet ajout petit mais précieux garantit que les utilisateurs ne manquent aucune mise à jour ou annonce importante.

Pour profiter de ces dernières fonctionnalités, les utilisateurs peuvent vérifier la mise à jour sur leur appareil en ouvrant le Google Play Store, en appuyant sur leur photo de profil, en accédant à Paramètres > À propos > Version du Play Store > Mettre à jour le Play Store. Si la mise à jour est disponible, elle sera automatiquement téléchargée et installée. Toutefois, si la mise à jour n'est pas encore disponible pour un appareil spécifique, les utilisateurs peuvent être assurés que Google la déploie avec diligence pour garantir une couverture étendue.

La nouvelle mise à jour du Google Play Store révolutionne véritablement la gestion des applications et améliore la sécurité globale des appareils connectés Android. Grâce à sa gamme complète de fonctionnalités, cette mise à jour permet aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle sur leur écosystème d'applications, rendant leurs expériences numériques plus agréables et plus sécurisées que jamais.

QFP

1. Puis-je désinstaller des applications de tous mes appareils Android à l'aide de la nouvelle mise à jour de Google Play Store ?

Oui, avec la dernière mise à jour, Google Play Store vous permet désormais de désinstaller à distance des applications de tous vos appareils Android synchronisés, y compris les téléphones, les tablettes, Android TV, Google TV, les véhicules compatibles Android Auto, les appareils Wear OS et les appareils Chrome OS.

2. Comment puis-je vérifier si la mise à jour est disponible pour mon appareil ?

Pour vérifier la mise à jour, procédez comme suit :

– Ouvrez le Google Play Store.

– Appuyez sur votre photo de profil.

– Accédez à Paramètres > À propos > Version du Play Store > Mettre à jour le Play Store.

Si la mise à jour est disponible, elle sera automatiquement téléchargée et installée. Sinon, vous verrez un message indiquant que le Play Store est déjà à jour.

3. Quelles autres améliorations la nouvelle mise à jour apporte-t-elle ?

En plus de la fonctionnalité de désinstallation à distance, la nouvelle mise à jour inclut également une conception mise à jour pour les cartes d'informations Google Play Protect. Il introduit également une invite pour rappeler aux utilisateurs d'activer les notifications lors de la pré-inscription à une application, garantissant ainsi qu'ils reçoivent des mises à jour et des annonces en temps opportun. Ces améliorations améliorent à la fois la sensibilisation des utilisateurs aux risques de sécurité et l'expérience globale de l'application.