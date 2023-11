Dormir comme des oiseaux : un aperçu des habitudes de sommeil des dinosaures

By

Il y a environ 71 millions d'années, un petit dinosaure théropode s'est installé dans son sommeil final, laissant derrière lui un fossile remarquable qui met en lumière d'anciennes habitudes de sommeil. Récemment découvert dans le désert de Gobi en Mongolie, le fossile appartient à une espèce jusqu'alors inconnue appelée Jaculinykus yaruui, qui partage des similitudes avec les oiseaux modernes.

Contrairement à la perception commune des dinosaures comme des créatures géantes et redoutables parcourant la Terre, Jaculinykus yaruui appartenait à un groupe de petits théropodes appelés Alvarezsauridae. Ces dinosaures se caractérisaient par de longs bras dotés de mains à trois doigts, idéaux pour saisir des objets. Alors que l’on croyait autrefois que les Alvarezsauridae représentaient les premiers oiseaux incapables de voler, ils sont désormais classés parmi les théropodes non aviaires étroitement liés aux oiseaux.

Le fossile de Jaculinykus yaruui présente une posture unique pendant le sommeil, ressemblant à celle des oiseaux modernes. Son cou et sa queue sont cambrés et ses membres postérieurs sont repliés sous son bassin. Cette position de sommeil stéréotypée de type aviaire est similaire à celle observée chez les troodontidés comme Mei long et Sinornithoides youngi.

Cette découverte suggère que la position de sommeil pourrait être un autre trait commun aux dinosaures et aux oiseaux. Les oiseaux modernes se recroquevillent pendant leur sommeil pour conserver la chaleur, et étant donné que les théropodes à plumes avaient le sang chaud, il est plausible que Jaculinykus yaruui ait également adopté une posture similaire pour se garder au chaud.

Cette découverte remet en question les hypothèses conventionnelles sur le comportement des dinosaures et fournit des preuves définitives de leurs habitudes de sommeil, bien avant que les oiseaux n’évoluent. Il enrichit notre compréhension de l’anatomie complète des Alvarezsauridae et met en évidence la relation évolutive complexe entre les dinosaures théropodes et les oiseaux.

L'étude, publiée dans PLoS ONE, souligne l'importance des découvertes de fossiles pour percer les mystères de la vie préhistorique. En examinant les caractéristiques et les comportements uniques des espèces anciennes, les scientifiques continuent de dresser un tableau plus détaillé du passé lointain de la Terre.

Questions fréquentes

Q : Pourquoi la position de sommeil de Jaculinykus yaruui est-elle importante ?

La position endormie de Jaculinykus yaruui fournit la preuve de comportements de type aviaire parmi les dinosaures théropodes non aviaires. Cela suggère qu’une posture recroquevillée pendant le sommeil pourrait avoir été un trait commun aux dinosaures et aux oiseaux modernes.

Q : Quelle est l’importance de la famille des Alvarezsauridae ?

La famille des Alvarezsauridae comprend de petits dinosaures théropodes que l'on pensait auparavant être les premiers oiseaux incapables de voler. Cependant, ils sont désormais classés comme théropodes non aviaires étroitement liés aux oiseaux, offrant ainsi des informations précieuses sur le lien évolutif entre les dinosaures et les oiseaux.

Q : Comment la position de sommeil des dinosaures les a-t-elle aidés à rester au chaud ?

Les oiseaux modernes se recroquevillent pendant leur sommeil pour conserver la chaleur. Comme Jaculinykus yaruui et d'autres théropodes à plumes avaient probablement le sang chaud, adopter une posture similaire pendant le sommeil aurait pu les aider à réguler leur température corporelle.