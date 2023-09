Une nouvelle hache légendaire à deux mains arrive dans World of Warcraft Dragonflight dans la mise à jour 10.2

Blizzard Entertainment a confirmé l'introduction d'une nouvelle arme légendaire dans le prochain patch 10.2 de World of Warcraft Dragonflight. Les derniers détails révèlent que cette arme légendaire sera une hache à deux mains, ouverte à tous les personnages pouvant équiper de telles armes, quelle que soit leur classe. Il s'agit d'un changement par rapport à la première arme légendaire de Dragonflight, Nasz'uro, l'héritage non lié, qui avait des restrictions spécifiques à la classe. La nouvelle hache légendaire sera la première du genre depuis l'extension Wrath of the Lich King en 2009.

Taylor Sanders, un concepteur de rencontres WoW, a mentionné dans une interview qu'il avait pris en compte les commentaires des joueurs et qu'il s'efforçait de garantir que l'acquisition d'objets rares et de butins ne soit pas frustrante. Ils veulent que ces objets semblent mérités et excitants lorsqu'ils sont obtenus. L'objectif est de répondre aux préoccupations des joueurs qui estiment que certaines spécialisations et classes ont un avantage en raison d'objets rares spécifiques. En introduisant une arme légendaire accessible à plusieurs classes telles que les Paladins, les Chevaliers de la Mort et les Guerriers, les développeurs espèrent atténuer la pression ressentie par les joueurs lorsque leur classe est potentiellement surpassée par une autre avec un meilleur équipement.

Contrairement aux attentes, l’arme légendaire du patch 10.2 ne sera pas axée sur les druides, comme l’avaient prévu de nombreux joueurs. Au lieu de cela, il sera étroitement lié à l’histoire et au personnage de Fyrakk, offrant ainsi une signification au récit des Gardiens du Rêve. Il est fort probable que la légendaire hache à deux mains soit un butin de Fyrakk, qui servira de boss final dans le prochain raid appelé Amirdrassil.

Avec le lancement du patch 10.2 plus tard cette année, les joueurs peuvent s'attendre à progresser et à travailler sur cette hache légendaire à deux mains très attendue. Cela témoigne de l'engagement de Blizzard à améliorer l'expérience World of Warcraft, en la rendant plus équilibrée et plus gratifiante pour tous les joueurs.

