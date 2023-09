Nouvelle télécommande Chromecast pour Google TV repérée dans Android TV 14 Beta

By

La dernière version d'Android TV 14 Beta a révélé ce qui semble être une nouvelle télécommande pour le Chromecast avec Google TV. La conception de la télécommande présente une forme arrondie distincte et un pavé de navigation monté sur le dessus, similaire à la télécommande actuelle. Il existe cependant quelques différences notables.

Le Chromecast existant avec la télécommande Google TV dispose de huit boutons, dont un D-pad pour le retour, l'Assistant, l'Accueil, la sourdine, YouTube, Netflix ainsi que l'alimentation et l'entrée du téléviseur. Les commandes de volume sont situées sur le côté droit de la télécommande.

La nouvelle conception de la télécommande, présentée sous forme d'aperçu, présente des changements distincts. Sous le D-pad, il y a deux boutons ronds, probablement pour le dos et l'Assistant. Sur le côté gauche, il y a trois autres boutons, probablement pour l'accueil, le mode sourdine et l'un des deux raccourcis d'application. Sur le côté droit, il y a un bouton plus grand avec une forme de bascule de volume. Un autre nouveau bouton avec une icône en forme d'étoile est situé en bas, appelé « magique » dans les fichiers système.

Cette télécommande serait un aperçu d'un nouveau Chromecast avec Google TV, dont la rumeur disait qu'il était en développement il y a plusieurs mois. Cependant, il n’y a aucune preuve directe dans la version Android 14 pointant vers le nouvel appareil.

Bien que la date de sortie du nouveau Chromecast ne soit pas claire, la récente mise à jour d'Android TV 14 suggère qu'elle est peut-être encore en préparation. Il est peu probable qu’il soit dévoilé lors du prochain événement de lancement de Pixel en octobre. Néanmoins, la découverte de la nouvelle télécommande laisse présager une mise à jour imminente du Chromecast avec Google TV.

Source : APK Insight