Déesse de la victoire : Nikke célèbre son premier anniversaire avec des mises à jour et des collaborations passionnantes

Goddess of Victory : Nikke, le populaire jeu de tir gratuit, a récemment célébré son premier anniversaire avec un événement passionnant en direct le 27 octobre. Le flux a dévoilé une multitude de projets pour célébrer la première année réussie du jeu, y compris de nouveaux scénarios, personnages et fanservice de haut niveau. Que vous soyez un joueur chevronné ou un nouveau venu, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre les rangs de Nikke.

Au cours de la dernière année, Nikke a enregistré 25 millions de téléchargements dans le monde, en partie grâce à ses superbes illustrations, ses animations fluides et ses collaborations avec des propriétés renommées comme Chainsaw Man et Nier : Automata. L'engagement de l'équipe de développement à intégrer les retours des fans du monde entier a également contribué au succès du jeu. Nikke a même été élue meilleure application lors des prestigieux Famitsu Dengeki Game Awards 2022 au Japon, consolidant ainsi sa position d'expérience de jeu de premier ordre.

L’une des révélations les plus attendues lors de la célébration de l’anniversaire a été l’introduction d’un nouvel événement majeur appelé « Red Ash ». Cette extension propose un contenu narratif entièrement doublé, ainsi que des cinématiques animées captivantes qui ne manqueront pas d'immerger encore plus les joueurs. La mise à jour introduit également deux nouveaux personnages : Red Hood et Snow White : Innocent Days. Red Hood, un combattant féroce et courageux, a surmonté une éducation difficile et chérit l'amitié et la loyauté. Son histoire inspirante se déroule à travers la bande originale de l'événement du 1er anniversaire, intitulée « THE RED HOOD », interprétée par Djerv, le groupe connu pour avoir créé la chanson thème du personnage dérangé Jinx dans League of Legends.

Les festivités de l'anniversaire comprennent également de généreux cadeaux pour les joueurs, tels que 127 opportunités de recrutement et un cadeau gratuit du personnage SSR Blanche-Neige : Jours innocents. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à de prochains événements en jeu comme « The Miracle Snow », qui revient pour 2023 avec des animations et des voix améliorées. La mise à niveau très demandée de Simulation Room 2.0 est également en préparation, permettant aux joueurs d'acquérir des matériaux de mise à niveau plus efficacement.

Pour les fans qui ont apprécié les collaborations précédentes, Nikke a prévu des partenariats passionnants pour l’année à venir, promettant des croisements plus engageants et significatifs. L’engagement de l’équipe de développement à proposer des collaborations passionnantes gardera certainement les joueurs accros alors que le jeu entre dans sa deuxième année.

Alors que Nikke continue de croître et d'évoluer, c'est le moment idéal pour découvrir les conceptions de personnages captivantes, la narration immersive, les animations époustouflantes et le gameplay stratégique du jeu. Les options de personnalisation permettent aux joueurs d'adapter leurs expériences de jeu à leur style de jeu préféré, qu'il s'agisse de constituer une équipe formidable pour affronter des missions et des boss difficiles, de créer une équipe visuellement agréable ou même de former une équipe puissante et séduisante. Avec Goddess of Victory : Nikke, les possibilités sont infinies.

Pour télécharger la version PC de Goddess of Victory : Nikke et en savoir plus sur le jeu, visitez https://nikke-en.com. Les joueurs mobiles peuvent trouver Nikke sur l'App Store iOS et le Google Play Store pour une expérience de jeu passionnante en déplacement. Rejoignez l'action et célébrez le premier anniversaire de Nikke dès maintenant !

Questions Fréquentes

1. Combien de téléchargements Nikke a-t-il réalisé au cours de sa première année ?

Nikke a accumulé un nombre impressionnant de 25 millions de téléchargements au cours de sa première année.

2. Quels prix Nikke a-t-il remportés aux Famitsu Dengeki Game Awards 2022 au Japon ?

Nikke a été élue meilleure application aux Famitsu Dengeki Game Awards 2022 au Japon.

3. Qui sont les nouveaux personnages présentés lors de la célébration du premier anniversaire de Nikke ?

Les nouveaux personnages révélés lors de la célébration sont Red Hood et Snow White : Innocent Days.

4. À quels événements à venir les joueurs peuvent-ils s'attendre dans Nikke ?

Les joueurs peuvent anticiper des événements dans le jeu comme « The Miracle Snow » et la mise à niveau Simulation Room 2.0.

5. Y a-t-il des collaborations prévues pour Nikke dans le futur ?

Oui, Nikke a prévu des collaborations passionnantes pour l’année à venir, visant à offrir des expériences passionnantes aux joueurs.