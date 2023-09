Nouvelle collection Borderlands : la boîte de Pandore offre un excellent rapport qualité-prix aux fans

By

La collection Borderlands récemment lancée : Pandora's Box est devenue un succès parmi les fans de Borderlands, grimpant rapidement dans le palmarès Xbox « les mieux payés ». Depuis sa sortie le 1er septembre, la collection a atteint la deuxième place du classement britannique et reste septième aux États-Unis.

L'une des principales raisons de sa popularité est la réduction massive de 60 % actuellement disponible, qui fait baisser le prix de 123.99 £ / 149.99 $ à 49.59 £ / 59.99 $. De plus, ceux qui possèdent déjà l’un des jeux inclus dans la collection peuvent bénéficier d’une réduction encore plus importante.

La collection Borderlands : Pandora's Box comprend six jeux, ainsi que tout le contenu complémentaire pour chaque jeu. Les fans peuvent s’attendre à des heures de jeu et d’exploration immersives dans l’univers unique de Borderlands.

Pour ceux qui souhaitent acheter la collection, c’est le moment idéal pour le faire avant l’expiration de la réduction vers mercredi ou jeudi de cette semaine. La collection peut être facilement trouvée sur le Xbox Store.

De nombreux fans sont enthousiasmés par cette offre, car elle offre un excellent rapport qualité-prix pour les six jeux et leur contenu supplémentaire. Cependant, les opinions peuvent différer et les individus sont encouragés à partager leurs réflexions dans la section commentaires.

