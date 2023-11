Explorer Android 14 QPR2 Beta 1 : une mise à jour prometteuse

By

Une nouvelle phase passionnante d’Android 14 Beta a commencé aujourd’hui avec l’introduction d’Android 14 QPR2. Ce programme bêta, connu sous le nom de version trimestrielle de la plateforme (QPR), devrait évoluer vers la mise à jour très attendue de mars 2024. Dès le départ, les fichiers sont facilement accessibles pour de nombreux appareils Pixel, y compris le Pixel 5a, soulignant l'engagement de Google en faveur d'une prise en charge étendue des appareils.

Vous vous demandez peut-être : « Qu’est-il arrivé aux versions bêta d’Android 14 QPR1 ? Eh bien, retenez cette pensée ! Alors que le programme Android 14 QPR1 était arrivé en version bêta 2.2 début novembre, il semble que Google soit confiant dans sa stabilité et souhaite peut-être des commentaires des utilisateurs sur une version encore plus récente. Ainsi, QPR2 fait sa grande entrée.

Détails de la version Android 14 QPR2 bêta 1

– Date de sortie : 15 novembre 2023

- Construire:

– Appareils Pixel 5a : AP11.231020.013

– Appareils Pixel 8 et 8 Pro : AP11.231020.014

– Tous les autres appareils : AP11.231020.013.A1

– Prise en charge de l'émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

– Niveau du patch de sécurité : novembre 2023

– Services Google Play : 23.36.14

À partir de maintenant, la version QPR2 Beta 1 est accessible pour les Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet. De plus, Google nous assure que des mises à jour pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont à venir, apportant un soulagement aux propriétaires de Pixel.

Pour obtenir la version bêta 14 d’Android 2 QPR1, les participants inscrits au programme bêta Android peuvent s’attendre à recevoir une mise à jour en direct aujourd’hui. Pour ceux qui utilisent actuellement Android 14 QPR1 2.2, la transition vers la nouvelle version QPR2 Beta 1 est automatique. Cependant, les personnes qui préfèrent rester sur QPR1 peuvent se désinscrire rapidement du programme bêta pour recevoir la version stable de QPR1 dont la sortie est prévue en décembre.

Correctifs d’Android 14 QPR2 bêta 1

Bien que Google n'ait pas encore fourni de liste de nouvelles fonctionnalités, ils ont partagé les correctifs suivants inclus dans la mise à jour QPR2 :

– Résolution d'un problème provoquant le blocage du gestionnaire de packages lors de l'installation de certaines applications (problème n° 303849830).

– Correction d'un bug qui empêchait parfois les utilisateurs de soumettre des commentaires via l'application Android Beta Feedback (problème n° 307592531).

– Résolution d'un problème qui entravait parfois la connectivité des appareils aux réseaux 5G lorsqu'ils étaient disponibles (problème n° 306294357).

Nous nous penchons avec impatience sur la version Android 14 QPR2 Beta 1, promettant de découvrir des découvertes passionnantes en cours de route. Restez à l'écoute!

QFP

Q : Quels appareils sont éligibles pour la version Android 14 QPR2 Beta 1 ?

R : Actuellement, les Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet prennent en charge la version QPR2 Beta 1, avec des mises à jour pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro à l'horizon.

Q : Comment puis-je obtenir la version Android 14 QPR2 Beta 1 ?

R : Si vous êtes inscrit au programme bêta d'Android, la mise à jour doit être fournie sur votre appareil par liaison radio. Les utilisateurs d’Android 14 QPR1 2.2 passeront automatiquement à la version QPR2 Beta 1.

Q : Puis-je choisir de rester sur Android 14 QPR1 au lieu de passer à QPR2 ?

R : Oui, si vous préférez rester sur QPR1, vous pouvez vous désinscrire du programme bêta pour recevoir la version stable de QPR1 dès sa sortie en décembre.

Q : Quels correctifs ont été implémentés dans la mise à jour Android 14 QPR2 Beta 1 ?

R : La mise à jour QPR2 résout des problèmes tels que les plantages du gestionnaire de packages lors de l'installation de l'application, les problèmes de soumission de commentaires et les problèmes de connectivité réseau 5G.