Netflix apporte la trilogie Grand Theft Auto aux plateformes mobiles

Netflix a annoncé qu'il ajouterait les titres classiques de la série emblématique Grand Theft Auto à sa gamme de jeux mobiles. « Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition », qui comprend « Grand Theft Auto III », « Grand Theft Auto : Vice City » et « Grand Theft Auto : San Andreas », sera disponible pour les clients Netflix sur les plateformes mobiles. à partir du 14 décembre. Les jeux ont été mis à jour spécifiquement pour les appareils mobiles et seront accessibles via l'App Store d'Apple, Google Play et l'application mobile Netflix.

Cette décision stratégique de Netflix intervient alors que l'anticipation grandit pour la sortie de « Grand Theft Auto 6 », le prochain opus très attendu de la série. Rockstar Games, le développeur derrière Grand Theft Auto, a récemment annoncé que le premier trailer du jeu sortirait début décembre.

La décision de Netflix d'inclure ces titres populaires de GTA dans sa gamme de jeux s'aligne sur sa stratégie globale visant à améliorer la valeur de son service pour les consommateurs. Sans publicité, sans achats intégrés ni frais supplémentaires, Netflix vise à offrir une expérience de jeu inclusive directement au sein de son service de streaming principal.

En plus de la trilogie Grand Theft Auto, Netflix a élargi sa bibliothèque de jeux mobiles, proposant plus de 80 jeux dans différents genres. Le géant du streaming prévoit de continuer à accroître son engagement dans les jeux dans les années à venir.

Avec l'ajout de la série Grand Theft Auto, Netflix continue de diversifier son offre de jeux, qui comprend déjà des jeux basés sur des séries et des films originaux populaires. La gamme comprend des jeux comme « Chicken Run : Eggstraction », « Money Heist : Interactive Fiction », « Shadow and Bone : Enter the Fold » et « The Dragon Prince : Xadia ». Un jeu d'action multijoueur basé sur les films « Rebel Moon » de Zach Snyder est également en développement.

Dans l'ensemble, l'expansion de Netflix dans l'industrie du jeu vidéo vise à accroître l'engagement des clients et à offrir une expérience de divertissement complète à ses abonnés.

