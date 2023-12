Idea Factory International ouvre les précommandes pour Neptunia: Sisters VS Sisters Physical Editions

Idea Factory International est heureux d'annoncer que les précommandes sont désormais disponibles pour les éditions physiques de Neptunia : Sisters VS Sisters sur Nintendo Switch et Xbox. Les fans peuvent mettre la main sur ces versions en édition limitée du jeu, accompagnées de contenu et de bonus exclusifs.

La version Nintendo Switch de Neptunia : Sisters VS Sisters est au prix de 49.99 $, tandis que la version Xbox est disponible au prix de 39.99 $. Chaque plateforme offre ses propres fonctionnalités uniques. L'édition Switch inclut Maho et Anri en tant que personnages jouables exclusifs, ajoutant de nouvelles dimensions au gameplay. D'autre part, la version Xbox est livrée avec le DLC de tenue de maillot de bain de sport déjà inclus dans le jeu, offrant aux joueurs une variété d'options cosmétiques.

Neptunia : Sisters VS Sisters devrait être lancé physiquement et numériquement sur Nintendo Switch le 23 janvier 2024. La sortie Xbox est attendue l'année prochaine, permettant aux fans de la franchise de profiter du jeu sur leur plateforme préférée.

Ne manquez pas l'opportunité d'obtenir votre copie de ce jeu très attendu. Précommandez dès maintenant pour être sûr de pouvoir rejoindre les Déesses Candidates dans leur aventure palpitante pour enquêter sur un laboratoire mystérieux et découvrir les secrets qu'il contient. Avec un gameplay comprenant des combats passionnants, la personnalisation des personnages, des quêtes secondaires et des combats en équipe, Neptunia : Sisters VS Sisters promet une expérience captivante et immersive aux joueurs.

Pour plus d’informations et pour précommander votre édition physique de Neptunia : Sisters VS Sisters, visitez les liens de la boutique officielle fournis ci-dessous. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage épique aux côtés de vos candidates déesses préférées et à sauver le monde des épidémies de Trendi !

Veuillez noter que la disponibilité des éditions physiques peut varier en fonction de votre région.