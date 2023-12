By

Récemment, le Népal a appelé la Russie à cesser d’envoyer des soldats Gurkha sur la ligne de front en Ukraine. Cette demande intervient après que le Népal a été témoin de la perte de six de ses soldats servant dans l'armée russe depuis février 2022, provoquant colère et inquiétude au sein de la population népalaise. Le ministère népalais des Affaires étrangères a contacté la Russie pour demander le retour immédiat des corps des soldats et une compensation pour leurs familles.

Le gouvernement népalais est également engagé dans des efforts diplomatiques visant à obtenir la libération d'un soldat népalais actuellement capturé alors qu'il combattait aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Il convient de noter que le Népal n’a conclu aucun accord formel avec la Russie concernant le déploiement de soldats.

Les rapports suggèrent qu'environ 150 à 200 Népalais travaillent comme mercenaires dans l'armée russe depuis le début du conflit. Milan Raj Tuladhar, ambassadeur du Népal à Moscou, souligne que les jeunes Népalais sont attirés par des offres financières lucratives et sont effectivement amenés en Russie pour rejoindre l'effort de guerre. Cependant, le gouvernement népalais coopère activement avec les autorités internationales pour rapatrier ses citoyens et les décourager de rejoindre les armées de pays tiers en dehors des accords internationaux existants.

La bravoure et les aptitudes au combat des soldats Gurkha sont bien documentées, avec une longue histoire de service dans les armées britanniques et indiennes. Le ministère népalais des Affaires étrangères rappelle à ses citoyens les risques associés à l'adhésion à des forces militaires étrangères et les exhorte à adhérer aux accords internationaux en vigueur dans le pays.

Alors que la Russie cherche à renforcer ses troupes terrestres en Ukraine, le président Vladimir Poutine a récemment signé un décret visant à augmenter le recrutement d'environ 170,000 1.32 personnes, visant un total de 22 million de soldats. Cette augmentation du recrutement intervient alors que la Russie fait face à des pertes records au cours de sa guerre prolongée de XNUMX mois. La campagne de recrutement a fait appel à diverses tactiques, notamment des primes en espèces, des actions de sensibilisation ciblées et des partenariats avec des établissements d'enseignement et des agences de services sociaux.

L'appel du Népal à mettre fin au déploiement de soldats Gurkha en Ukraine souligne les défis auxquels sont confrontés les pays lorsque leurs citoyens sont impliqués dans des conflits extérieurs. L’accent est désormais mis sur la Russie, qui doit composer avec une situation diplomatique délicate et répondre aux préoccupations soulevées par le Népal concernant la sécurité et le bien-être de ses soldats.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le Népal exhorte la Russie à mettre un terme au déploiement de soldats Gurkha en Ukraine