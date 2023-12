Y a-t-il un espoir pour le retour de Leroy Jethro Gibbs au NCIS ?

By

Le départ de Mark Harmon du drame à succès de CBS NCIS a laissé les fans dévastés. Cependant, il peut y avoir une lueur d’espoir quant à son retour. Dans une récente interview, Harmon a évoqué la possibilité de reprendre son rôle d'agent spécial de supervision Leroy Jethro Gibbs.

Interrogé sur l'avenir de Gibbs dans la série, Harmon est resté énigmatique. Il a reconnu que Gibbs avait été vu pour la dernière fois en train de pêcher dans un ruisseau, mais il restait incertain s'il reviendrait ou non. S’il n’a pas fourni de réponse définitive, il n’a pas non plus nié la possibilité d’un retour.

Fait intéressant, Harmon a avoué qu'il avait failli ne pas assumer le rôle de Gibbs en premier lieu. C'est le nom du personnage, Leroy Jethro Gibbs, qui a retenu son attention et l'a convaincu de rejoindre la série. Au milieu des discussions sur le changement de nom en Bob Johnson, Harmon a insisté pour garder Leroy Jethro Gibbs.

Alors que les fans attendent avec impatience la nouvelle du retour d'Harmon, ils espèrent également la réapparition d'autres personnages bien-aimés. Michael Weatherly, qui a incarné Anthony « Tony » DiNozzo pendant 13 saisons, a récemment suscité des spéculations avec une photo rappelant son ancien rôle. De plus, le décès de David McCallum, qui incarnait Donald « Ducky » Mallard, a laissé un vide dans l'ensemble de la série.

Alors que le sort de Leroy Jethro Gibbs est en jeu, les fans ne peuvent qu'espérer un retour surprise qui ramènera la dynamique captivante et la camaraderie de NCIS.

