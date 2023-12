Les émissions spéciales de Noël de NBC attirent des millions de téléspectateurs

Les émissions spéciales de Noël de NBC ont été un succès auprès du public, attirant des millions de téléspectateurs mercredi soir. L'émission spéciale annuelle « Noël au Rockefeller Center » a atteint une audience de 7 millions de personnes sur NBC, Peacock et les plateformes numériques pendant trois jours de visionnage différé. Il s'agit de la meilleure audience pour l'éclairage du sapin de Noël Rockefeller depuis 2020, avec une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière.

L'émission spéciale, animée par Kelly Clarkson, présentait des performances d'une programmation de stars comprenant Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce et Manuel Turizo. Les téléspectateurs ont pu profiter de l'ambiance festive et des performances captivantes.

Après « Noël au Rockefeller Center », NBC a diffusé le tout premier « Noël à Graceland », une émission spéciale de vacances en direct enregistrée depuis la maison d'Elvis Presley. Produit par Riley Keough, la petite-fille d'Elvis Presley, l'émission spéciale a attiré 5.2 millions de téléspectateurs sur trois jours de visionnage sur toutes les plateformes. Durant la tranche horaire de 10 heures, il s'agissait de l'émission la plus regardée et a reçu la note la plus élevée dans la démo clé.

« Noël à Graceland » présentait des performances d'Alanis Morissette, John Legend, Kacey Musgraves, Kane Brown, Lainey Wilson, Lana Del Rey, Post Malone et The War and Treaty. Le pouvoir des stars et l'emplacement unique ont ajouté à l'attrait de la spéciale, ce qui en fait un incontournable pour les fans de musique de Noël.

Dans l'ensemble, les émissions spéciales de Noël de NBC ont apporté joie et divertissement à des millions de téléspectateurs, capturant l'esprit des fêtes et mettant en vedette des artistes talentueux. Le succès de ces émissions spéciales démontre l'attrait durable de la programmation de Noël et le pouvoir de rassembler les gens par la musique et la célébration.