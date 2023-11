Le journaliste de NBC Chicago et présentateur du week-end, Evrod Cassimy, répand la joie des fêtes ce Black Friday avec la sortie de son nouveau single de Noël, « Please Come Home for Christmas ». Cette ballade R&B sincère exprime le désir d’être proche de ses proches pendant la période des fêtes et rappelle l’importance de la famille.

Ce qui distingue le single de Noël de Cassimy, c'est que 100 % des bénéfices seront reversés pour soutenir les résidents de la Chicago Housing Authority. En achetant ou en pré-enregistrant le single, vous pourrez non seulement profiter d'une belle chanson, mais également contribuer à une bonne cause.

Le talent musical d'Evrod Cassimy va de pair avec sa carrière de journaliste reconnu. En plus de son succès dans le reportage, Cassimy a sorti trois albums studio et a même eu l'occasion de se produire aux côtés d'icônes comme Patti LaBelle et Boyz II Men.

Vous pouvez précommander ou pré-enregistrer « Please Come Home for Christmas » en prévision de sa sortie pour le Black Friday. Ce faisant, vous démontrez votre soutien aux résidents de la Chicago Housing Authority et à leur bien-être pendant la période des fêtes.

FAQ:

Q : Où puis-je précommander ou pré-enregistrer le single ?

R : Vous pouvez précommander ou pré-enregistrer « Please Come Home for Christmas » en visitant [URL/domaine] avant sa sortie pour le Black Friday.

Q : Evrod Cassimy est-il un musicien professionnel ?

R : Evrod Cassimy est non seulement un journaliste talentueux mais aussi un musicien accompli avec trois albums studio à son actif.

Q : Comment les bénéfices de la résidence unique profitent-ils aux résidents de la Chicago Housing Authority ?

R : 100 % des bénéfices du single « Please Come Home for Christmas » seront reversés pour soutenir les résidents de la Chicago Housing Authority, contribuant ainsi à améliorer leur période des fêtes et leur bien-être général.