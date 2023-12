Les Lakers de Los Angeles intéressés à réacquérir Alex Caruso, les Milwaukee Bucks sur le radar ?

Selon des informations récentes, les Lakers de Los Angeles envisageraient de ramener l'ancien joueur Alex Caruso dans leur effectif. Caruso, qui joue actuellement pour les Chicago Bulls, a attiré l'attention pour ses compétences défensives exceptionnelles et son tir à trois points.

Alors que les Lakers ont des difficultés aux tirs à trois points cette saison, Greg Swartz de Bleacher Report suggère que Caruso pourrait être la solution parfaite à leurs difficultés offensives. Le gardien de 29 ans a réalisé un nombre impressionnant de 47.7 pour cent de ses tentatives à trois points, le plaçant au quatrième rang de la ligue. Pendant ce temps, les Lakers se classent derniers en termes de trois par match et d'efficacité globale.

Ce n'est un secret pour personne que Caruso est l'un des favoris des fans de Los Angeles, et son retour serait bien accueilli à la fois par l'équipe et par les fans. Cependant, les Lakers devraient conclure un accord commercial avec les Bulls pour s'assurer ses services. Swartz propose un échange qui impliquerait que les Lakers acquièrent Caruso et l'attaquant Torrey Craig, tandis que les Bulls recevraient le meneur Gabe Vincent, le tireur Jalen Hood-Schifino et un choix de deuxième ronde en 2024.

D’un autre côté, les Milwaukee Bucks ont également manifesté leur intérêt pour Caruso. Les champions en titre de la NBA, qui ont récemment perdu Jrue Holiday, recherchent une amélioration du côté défensif. Les capacités défensives de Caruso seraient un ajout précieux à leur zone arrière. Cependant, les Bucks pourraient avoir du mal à convaincre les Bulls de se séparer de Caruso, car ils devraient offrir en retour des atouts convaincants.

Alors que les discussions se poursuivent, les Lakers comme les Bucks explorent la possibilité d'acquérir Caruso, chacun avec ses besoins spécifiques. Alors que les Lakers espèrent améliorer leur shoot à trois points, les Bucks cherchent du renfort défensif. Reste à savoir si Caruso finira par se retrouver à Los Angeles ou à Milwaukee, mais son impact sur l'une ou l'autre équipe pourrait être significatif.