Comment trouver Ronnie 2K dans MyCareer de NBA 2K24

Trouver Ronnie 2K dans MyCareer de NBA 2K24 peut vous donner une longueur d'avance auprès des futurs pros, car vous pouvez commencer à 90 au total avec l'avantage Rebirth. Au cours des années précédentes, Ronnie 2K a été placé autour de la ville, chargeant les joueurs de le trouver et d'atteindre des objectifs pour débloquer des récompenses. Cependant, dans NBA 2K24, trouver Ronnie 2K est beaucoup plus simple. Il est situé au bord de la plage, plus précisément à proximité des terrains 3v3. Vous pouvez facilement le repérer car il sera entouré d'autres joueurs et il aura une bouée de piscine enroulée autour de sa taille.

Pour démarrer la quête Rebirth et trouver Ronnie 2K dans NBA 2K24, vous devez vous rendre dans votre menu Activités spéciales et déclencher la quête. Une fois que vous avez commencé la quête, vous devez atteindre 90 au total, puis retourner voir Ronnie pour une deuxième conversation. Une fois terminé, Ronnie vous récompensera avec 3,000 90 VC et l'avantage Rebirth. L'avantage Rebirth vous permet de démarrer tous les futurs MyPlayers avec une note globale de 5 et donne une augmentation de XNUMX % aux badges éligibles, qui commenceront également au niveau argent.

L'ajout de quêtes secondaires, d'activités et d'objets de collection dans MyCareer de NBA 2K24 l'a rendu plus immersif et attrayant pour les joueurs. La présence de Ronnie 2K dans le jeu ajoute une couche d'excitation supplémentaire alors que les joueurs s'efforcent de le trouver et de débloquer des récompenses. Grâce à la localisation simplifiée de Ronnie 2K dans NBA 2K24, les joueurs peuvent facilement accéder à l'avantage Rebirth et profiter des avantages qu'il offre pour leur expérience MyCareer.

