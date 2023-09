The Backlash Against NBA 2K24 : le deuxième jeu Steam le moins bien noté de tous les temps

Le NBA 2K24 récemment sorti a déclenché une réaction importante de la part des joueurs sur PC, ce qui en fait le deuxième jeu Steam le moins bien noté de tous les temps. Développé par Visual Concepts et publié par 2K, le jeu de basket-ball a reçu une note « extrêmement négative » sur Steam.

L’une des principales plaintes des joueurs sur PC est que la version PC de NBA 2K24 n’est pas à la hauteur des versions PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Ce manque de parité a frustré les joueurs qui s’attendaient à une expérience de jeu comparable sur toutes les plateformes. De plus, des rapports font état de tricherie généralisée et d'un manque de jeu croisé dans les modes clés, alimentant encore davantage le mécontentement de la base de joueurs PC.

Les critiques adressées à NBA 2K24 ne se limitent pas à la version PC. Le jeu a également fait face à des réactions négatives en raison de ses microtransactions agressives, qui, selon de nombreux joueurs, sont pires que jamais. L'examen de NBA 2K24 par IGN a mis en évidence les microtransactions « odieuses » qui font partie intégrante de nombreux modes de jeu populaires, ce qui rend difficile la compétition pour les joueurs sans poches profondes.

L'accueil négatif sur Steam a propulsé NBA 2K24 à la deuxième place du Hall of Shame de Steam250, derrière Overwatch 2 de Blizzard. Avec un score de seulement 1.07 basé sur un taux d'approbation de 11 % sur 3,391 XNUMX votes, la position actuelle du jeu est le reflet de la déception généralisée parmi les joueurs.

Il reste à voir comment 2K réagira aux réactions négatives et aux inquiétudes soulevées par les joueurs. Certains fans espèrent que les futures mises à jour ou correctifs pourront résoudre les problèmes, notamment le manque de parité et la prévalence des microtransactions. En attendant, les joueurs PC et les fans de la série NBA 2K continuent d'exprimer leur déception face au dernier opus.

Sources:

– IGN : « Chaque revue d'IGN NBA 2K de tous les temps »

– Le Hall de la Honte de Steam250

Remarque : L'article a été rédigé sur la base des informations fournies dans l'article source, sans accès aux sources mentionnées à la fin.