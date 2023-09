Réalisations et trophées NBA 2K24 : le guide ultime pour faire vos preuves sur le terrain

Avec la sortie de NBA 2K24, les joueurs sont prêts à affronter une toute nouvelle série de succès et de trophées pour démontrer leurs compétences sur le terrain virtuel. L'édition de cette année propose 45 défis qui couvrent une gamme de buts et d'objectifs.

De la conquête de la liste GOAT à la progression dans la WNBA, les finalistes auront de quoi les maintenir engagés. Les succès et trophées de NBA 2K24 sont conçus pour pousser les joueurs dans leurs retranchements et offrir une expérience enrichissante.

Certains défis notables incluent vaincre les 8 boss de Sunset Park et The Point, remporter le tournoi de streetball à The Yard et obtenir 3 étoiles dans les 4 jeux flashback familiaux. Les joueurs peuvent également activer une compétence GOAT pour la première fois, débloquer la récompense de compétence GOAT de niveau 4 dans les 4 catégories et atteindre différents niveaux de la liste GOAT.

D'autres réalisations impliquent de battre des records de points, de rebonds, de passes décisives, de blocages, d'interceptions ou de paniers à trois points, de remporter le titre de recrue de l'année, de MVP, de MVP de la finale et de championnat au cours de la même saison, et de surpasser des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar et Michael. La Jordanie en réalisations.

De plus, NBA 2K24 introduit des défis spécifiques à la WNBA, comme gagner une partie dans The W, atteindre le niveau de progression le plus élevé et exceller dans tous les piliers de The W. Le jeu propose également diverses tâches MyTEAM, notamment l'application d'une carte Diamond Shoe. , créer une chaussure diamant dans le MT Shoe Lab et compléter des collections.

Les joueurs peuvent démontrer leur expertise en matière de tir en réalisant des tirs parfaits et en remportant des parties avec des marges significatives. Ils peuvent également démontrer leurs compétences dans des domaines tels que le tir à trois points, les revirements, les rebonds, les blocages et les passes décisives pour surpasser leurs adversaires.

NBA 2K24 offre une riche gamme de contenu et de défis que les joueurs peuvent explorer et conquérir. Que vous soyez un joueur chevronné ou un nouveau venu dans la franchise, les succès et trophées de cette année vous offriront une expérience passionnante et compétitive sur le terrain de basket virtuel.

