Le retour de Sony aux jeux solo : ce qui a conduit à l'annulation de The Last of Us Online

Le célèbre développeur de jeux de Sony, Naughty Dog, a fait la une des journaux la semaine dernière en annonçant l'annulation de The Last of Us Online, un jeu multijoueur se déroulant dans l'univers populaire Last of Us. Alors que les fans attendaient sa sortie, le studio a révélé qu'il se concentrait désormais sur les jeux narratifs solo, qui ont défini l'héritage de Naughty Dog.

La décision d'annuler The Last of Us Online a été motivée par la prise de conscience que la prise en charge d'un tel jeu avec du contenu post-lancement nécessiterait un investissement de ressources important sur une période prolongée. Cela aurait eu un impact négatif sur le développement des futurs titres solo, incitant Naughty Dog à réévaluer ses priorités.

Naughty Dog redouble désormais d'engagement en faveur des expériences solo et a confirmé qu'il travaille sur plus d'un jeu solo majeur. Ce changement stratégique s'aligne sur le recul plus large de Sony de ses ambitions en matière de service en direct, la société ayant récemment révisé son plan visant à publier 12 jeux en service en direct d'ici mars 2026 à six.

L’annulation de The Last of Us Online n’était pas totalement inattendue. En mai, le jeu a connu un retard suite à des informations selon lesquelles Sony réévaluait son orientation. De plus, le rapport de Kotaku d'octobre indiquait que le jeu avait été essentiellement suspendu. Ces signes de difficultés laissaient entrevoir la décision éventuelle d’abandonner le projet.

Même si les fans peuvent être déçus par l'annulation de The Last of Us Online, ils peuvent toujours s'attendre à The Last of Us Part II Remastered, dont la sortie est prévue le 19 janvier 2024. De plus, la série très acclamée de HBO basée sur la franchise sera reviendra pour sa deuxième saison en 2025.

Alors que Naughty Dog trace son chemin, il reste déterminé à proposer des récits solo captivants, garantissant que les fans puissent continuer à découvrir la narration immersive qui fait la renommée du studio.