Un expert partage des méthodes naturelles pour soulager la constipation

La constipation est un problème digestif courant qui touche de nombreuses personnes. Nous avons souvent recours à des médicaments en vente libre pour nous soulager, mais il existe des méthodes naturelles qui peuvent aider à soulager immédiatement la constipation. La docteure Janine Bowring, experte renommée en santé intestinale basée au Canada, a partagé ses meilleurs conseils sur TikTok, gagnant des millions de vues. Même si certaines personnes peuvent être sceptiques, ces méthodes s’appuient sur des preuves scientifiques.

Alors, quelles sont ces méthodes naturelles pour soulager la constipation ? Bowring conseille ce qui suit :

1. Restez hydraté : Boire suffisamment d’eau est essentiel pour une bonne digestion et une bonne selle. La déshydratation peut entraîner un durcissement des selles et des difficultés à les évacuer. Essayez de boire au moins 8 verres d’eau par jour.

2. Augmenter l’apport en fibres : Une alimentation riche en fibres peut favoriser la régularité des selles. Incluez des fruits, des légumes, des grains entiers et des légumineuses dans vos repas. De plus, vous pouvez prendre un supplément de fibres si nécessaire.

3. Faites de l'exercice régulièrement : L'activité physique stimule les muscles des intestins, favorisant ainsi les selles. Faites de l'exercice régulièrement, comme la marche ou le jogging, pour aider à prévenir et à soulager la constipation.

4. Essayez des remèdes naturels : Bowring suggère d'utiliser des remèdes naturels comme des tisanes, comme la menthe poivrée ou le gingembre, pour apaiser le système digestif et favoriser la régularité intestinale. Les probiotiques peuvent également être bénéfiques pour maintenir un intestin sain.

Bien que ces conseils puissent aider à soulager la constipation immédiatement, il est important de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la constipation pour un soulagement à long terme. Si vous souffrez de constipation chronique ou d’autres problèmes digestifs, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation appropriée et un plan de traitement personnalisé.

En résumé, le soulagement de la constipation peut être obtenu grâce à des méthodes naturelles telles que rester hydraté, augmenter l’apport en fibres, faire de l’exercice régulièrement et essayer des remèdes naturels. Ces recommandations du Dr Janine Bowring, experte respectée en santé intestinale, proposent une approche holistique pour promouvoir la santé digestive et soulager la constipation.

Définitions:

– Santé intestinale : Désigne l’équilibre et le fonctionnement optimal du système gastro-intestinal, notamment l’estomac, les intestins et le microbiome.

– Constipation : condition caractérisée par des selles peu fréquentes ou difficiles, entraînant souvent des selles dures et sèches.

