Un naturopathe controversé contraint de renoncer à sa licence après avoir enfreint les normes

Un naturopathe de la vallée du Fraser a été contraint de renoncer à son permis après avoir admis avoir enfreint plusieurs normes et règlements. Jason Klop, qui dirigeait des cliniques au Mexique, en Hongrie, en Australie et au Panama, a affirmé avoir obtenu des « améliorations spectaculaires » des symptômes d'enfants autistes grâce à des greffes de microbiote fécal (FMT) réalisées à partir d'excréments humains. Cependant, ses méthodes ont été jugées contraires aux règles de Santé Canada et au champ d'exercice des naturopathes en Colombie-Britannique.

En vertu d'une ordonnance par consentement signée par Klop, son enregistrement a été annulé et une amende de 7,500 XNUMX $ lui a été infligée. L'ordonnance indique que Klop faisait la promotion et la vente de FMT pour les patients autistes sans autorisation et a continué à le faire même après avoir été averti. De plus, il a fait des allégations invérifiables dans sa publicité et a autorisé un accès intermittent à son site Web, contrairement à ses promesses.

L'entreprise de Klop, Novel Biome, a confirmé l'annulation de sa licence et sa concentration sur la fabrication de produits FMT. L'annulation n'est pas permanente et après cinq ans, Klop aura la possibilité de demander sa réintégration.

La FMT consiste à transférer des bactéries et autres microbes des selles d'une personne en bonne santé à un patient, par voie anale ou orale, dans le but de restaurer un environnement intestinal sain. Bien qu'approuvée pour le traitement des infections récurrentes à C. difficile, toute autre utilisation du FMT est considérée comme expérimentale et comporte un risque d'infection. De nombreux militants et experts ont critiqué la procédure de Klop comme un traitement non éprouvé qui met en danger les enfants autistes vulnérables.

Les défenseurs des enfants autistes se sont félicités de l'annulation de la licence de Klop. Cependant, certains ont exprimé leur déception face à l'amende relativement faible qui lui a été infligée. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à l'absence de mesures disciplinaires de la part des organismes de réglementation de la santé en Ontario et aux États-Unis concernant d'autres traitements douteux de l'autisme.

Quant à Klop, les inspecteurs de Santé Canada ont rejeté la demande de licence de production de FMT de Novel Biome en février. Le laboratoire de l'entreprise à Chilliwack ne dispose pas des licences appropriées, et une inspection de Santé Canada a révélé des problèmes liés à l'hygiène et au contrôle de la qualité. Des efforts sont en cours pour obtenir une licence d'établissement pharmaceutique auprès de Santé Canada.

Même si le Collège des médecins naturopathes de la Colombie-Britannique a été félicité pour la manière dont il a géré l'enquête Klop, les militants réclament des mesures supplémentaires, y compris d'éventuelles accusations criminelles. Des plaintes ont été déposées auprès des douanes et de la protection des frontières américaines ainsi que de la Food and Drug Administration concernant les exportations de produits FMT par Klop vers des familles américaines. La nature internationale de ces entreprises souligne la nécessité d’une collaboration entre les agences de réglementation de la santé au-delà des frontières pour faire face efficacement à de telles situations.

QFP

Qu’est-ce que la transplantation de microbiote fécal (FMT) ?

La FMT consiste à transférer des bactéries et autres microbes des selles d'une personne en bonne santé à un patient, par voie anale ou orale. L’objectif est de restaurer un environnement normal à l’intérieur de l’intestin.

Quelle est l’utilisation approuvée du FMT ?

Actuellement, le FMT n'est approuvé qu'au Canada et aux États-Unis pour le traitement des infections récurrentes à C. difficile.

Pourquoi la FMT pour l’autisme est-elle considérée comme expérimentale ?

Bien que la FMT fasse l'objet de recherches pour diverses utilisations potentielles, son efficacité dans le traitement de l'autisme reste à prouver. De plus, toute utilisation du FMT en dehors de l’indication approuvée comporte un risque d’infection.

Pourquoi la licence de Jason Klop a-t-elle été annulée ?

Jason Klop a admis avoir enfreint les normes et réglementations de sa profession. Il a fait la promotion et la vente de FMT pour les patients autistes sans autorisation, a fait des allégations invérifiables dans sa publicité et a autorisé un accès intermittent à son site Web en violation de la réglementation.

Jason Klop peut-il demander le rétablissement de son permis ?

Oui, Jason Klop aura le droit de demander sa réintégration dans cinq ans.

Des mesures disciplinaires ont-elles été prises à l'encontre d'autres professionnels de la santé faisant la promotion de traitements douteux contre l'autisme ?

Les militants ont exprimé leur déception face au manque relatif de mesures disciplinaires de la part des collèges et des conseils médicaux en Ontario et aux États-Unis. Des plaintes ont été déposées concernant divers traitements, notamment la thérapie par « chélation » et les traitements à l'ozone rectal.

Quelles mesures ont été prises contre l'entreprise de Jason Klop, Novel Biome, par Santé Canada ?

Santé Canada a rejeté la demande de licence de production de FMT présentée par Novel Biome. Les inspections ont révélé des problèmes d'hygiène et de contrôle de la qualité au laboratoire de l'entreprise à Chilliwack. Novel Biome travaille actuellement à obtenir une licence d'établissement pharmaceutique auprès de Santé Canada.

Y a-t-il des accusations criminelles contre Jason Klop ?

Des appels ont été lancés pour d'éventuelles accusations criminelles contre Jason Klop, mais il n'est pas certain qu'elles soient déposées pour le moment.

Des plaintes ont-elles été déposées contre Jason Klop dans d’autres pays où il proposait des retraites FMT ?

Des plaintes ont été déposées auprès des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ainsi que de la Food and Drug Administration concernant les exportations de produits FMT par Jason Klop vers des familles américaines. Cependant, aucune réponse n'a encore été reçue.