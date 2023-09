Nouvelles connaissances sur l’évolution des feuilles et les spirales de Fibonacci chez les plantes

By

Une étude récente sur un fossile végétal vieux de 407 millions d’années a révolutionné notre compréhension de l’évolution des feuilles et du célèbre modèle mathématique connu sous le nom de spirales de Fibonacci. Les résultats remettent en question la croyance de longue date selon laquelle les configurations en spirale observées dans les plantes contemporaines étaient répandues dans les premières plantes terrestres.

Contrairement aux théories précédentes, les plantes anciennes présentaient un type différent d’arrangement en spirale, ce qui indique que les spirales des feuilles des plantes ont évolué selon deux voies évolutives distinctes. Cette découverte met en lumière l’histoire évolutive diversifiée des spirales des feuilles des plantes et suggère que les spirales de Fibonacci typiques observées dans la nature aujourd’hui n’étaient pas présentes dans les premières plantes terrestres.

L'étude, dirigée par l'Université d'Édimbourg, a utilisé des techniques de reconstruction numérique pour créer des modèles 3D de pousses feuillues de la mousse fossilisée Asteroxylon mackiei. Ce fossile exceptionnellement préservé a été découvert dans le chert de Rhynie, un gisement sédimentaire écossais connu pour ses preuves des premiers écosystèmes.

Les chercheurs ont découvert que les feuilles et les structures reproductrices d’Asteroxylon mackiei étaient le plus souvent disposées en spirales non Fibonacci, un motif rare chez les plantes contemporaines. Cette découverte remet en question l’hypothèse selon laquelle les spirales de Fibonacci étaient des éléments anciens hautement conservés dans les plantes.

Le modèle 3D d'Asteroxylon mackiei, créé en collaboration avec l'artiste numérique Matt Humpage à l'aide du rendu numérique et de l'impression 3D, offre une occasion unique d'examiner la disposition des feuilles d'une plante vieille de 407 millions d'années. La recherche met en évidence l’importance des progrès technologiques et la manière dont ils contribuent à notre compréhension de l’évolution des plantes.

L'étude a des implications plus larges pour la compréhension des spirales de Fibonacci dans les plantes terrestres. Cela suggère que les spirales non-Fibonacci étaient courantes dans les anciennes clubmosses et que l'évolution des spirales de feuilles divergeait en deux chemins distincts. Cela remet en question l’hypothèse selon laquelle les spirales de Fibonacci sont universelles chez les plantes.

Des recherches plus approfondies sur l'évolution des feuilles et l'histoire évolutive des spirales de Fibonacci chez les plantes contribueront à une compréhension plus complète des modèles remarquables observés dans la nature.

La source:

– « Feuilles et sporanges développés dans de rares spirales non Fibonacci dans les premières plantes à feuilles » par Holly-Anne Turner, Matthew Humpage, Hans Kerp et Alexander J. Hetherington, Science (DOI : 10.1126/science.adg4014).

– Université d'Édimbourg : https://www.ed.ac.uk/news/2023/ancient-plant-fossil-reshapes-our-understanding-of