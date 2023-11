L'impact NASCAR : révolutionner la course pour un avenir durable

NASCAR, une organisation de course automobile renommée, a fait un pas monumental vers un avenir plus durable avec le lancement de son initiative révolutionnaire, NASCAR Impact. Ce programme innovant, introduit plus tôt cette année, vise à susciter un changement positif au sein des communautés où se déroulent les courses NASCAR. L’organisation s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre zéro émission nette d’exploitation d’ici 2035.

Selon Riley Nelson, responsable du développement durable chez NASCAR, le concept d'émissions nettes d'exploitation nulles concerne les scopes un et deux, qui se concentrent principalement sur l'empreinte carbone directement contrôlée par NASCAR. Cela inclut les émissions provenant de leurs activités opérationnelles, telles que la gestion des déchets et la consommation d’énergie.

L'un des domaines clés dans lesquels NASCAR met activement en œuvre des pratiques durables est celui des pistes elles-mêmes. Un changement notable que les passionnés remarqueront lorsqu’ils assisteront aux courses est la présence de stations de remplissage d’eau près des portes deux, trois et quatre. Les supporters sont encouragés à apporter des bouteilles d'eau réutilisables et à les remplir d'eau froide et propre provenant de ces robinets, réduisant ainsi la consommation de bouteilles en plastique à usage unique.

Les efforts visant à minimiser les déchets et à augmenter les taux de recyclage sont également une priorité pour NASCAR. Des bacs de recyclage sont stratégiquement placés dans les zones du festival et sur le terrain, facilitant l'élimination appropriée des déchets et promouvant des pratiques environnementales responsables. De plus, NASCAR pilote un programme réutilisable dans les suites et les zones premium, où les fans peuvent profiter de leurs rafraîchissements en utilisant des alternatives durables comme des gobelets réutilisables.

L'engagement de NASCAR envers le développement durable s'étend au-delà de ces petits changements. L'organisation explore activement les ressources énergétiques renouvelables telles que l'énergie solaire pour ses pistes, encourage l'utilisation de carburants plus propres, développe les initiatives de recyclage et met en œuvre des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE). En adoptant ces mesures progressistes, NASCAR ouvre la voie vers un avenir plus vert.

Riley Nelson souligne qu'une approche inclusive est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable de NASCAR. Chaque individu peut avoir un impact significatif en réduisant son empreinte carbone en fonction de sa propre situation et de ses valeurs. Avec un objectif commun et un effort collectif, NASCAR est convaincu qu’un changement positif peut être réalisé.

QFP

Qu’est-ce que l’Impact NASCAR ?

NASCAR Impact est une nouvelle initiative lancée par NASCAR qui vise à susciter le changement dans les communautés où ils courent. Il vise à atteindre zéro émission nette d’exploitation d’ici 2035.

Comment NASCAR travaille-t-il vers la durabilité sur ses pistes ?

NASCAR met en œuvre diverses pratiques durables sur ses pistes, telles que l'installation de stations de remplissage d'eau permettant aux fans de remplir leurs bouteilles réutilisables et le placement stratégique de bacs de recyclage dans les zones du festival et sur le terrain.

Que fait NASCAR pour réduire les déchets ?

NASCAR pilote un programme réutilisable dans les suites et les zones premium, offrant aux fans des gobelets réutilisables et d'autres alternatives durables. Ils explorent également activement les ressources énergétiques renouvelables, les carburants plus propres et intensifient leurs efforts de recyclage.

Comment les individus peuvent-ils contribuer aux efforts de développement durable de NASCAR ?

Selon le responsable du développement durable de NASCAR, les individus peuvent réduire leur empreinte carbone d'une manière qui correspond à leur propre situation et à leurs valeurs. En faisant des choix conscients et en adoptant des pratiques durables, chacun peut contribuer à un avenir plus vert.