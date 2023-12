Des scientifiques découvrent une petite naine brune à l'aide du télescope spatial James Webb de la NASA

Les scientifiques utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA ont fait une découverte révolutionnaire en identifiant une petite naine brune flottant librement avec seulement trois à quatre fois la masse de Jupiter. Cette découverte soulève des questions sur le processus de formation de ces petites naines brunes, qui chevauchent la frontière entre les étoiles et les planètes.

L'équipe de recherche, dirigée par Kevin Luhman de l'Université d'État de Pennsylvanie, a concentré son étude sur l'amas d'étoiles IC 348, situé à environ 1,000 XNUMX années-lumière de nous, dans la région de formation d'étoiles de Persée. En observant l'amas avec les instruments NIRCam et NIRSpec de Webb, l'équipe a pu localiser les candidates naines brunes en fonction de leur luminosité et de leurs couleurs. La sensibilité infrarouge et la vision nette de Webb ont été cruciales pour détecter ces objets faibles et les différencier des galaxies d'arrière-plan.

La nouvelle naine brune, pesant trois à huit fois la masse de Jupiter, pose un défi théorique dans la compréhension de son processus de formation. Contrairement aux étoiles, les naines brunes ont une gravité plus faible, ce qui rend moins probable qu'un petit nuage de gaz s'effondre et forme une naine brune. Néanmoins, l’équipe affirme que ces objets sont plus susceptibles d’être des naines brunes que des planètes éjectées, compte tenu de leur gamme de masse et de la rareté des planètes géantes parmi les étoiles de faible masse.

La découverte de ces minuscules naines brunes fournit des informations précieuses sur le processus de formation des étoiles et peut contribuer à une meilleure compréhension des exoplanètes. En fait, deux des naines brunes de cette étude montrent la signature spectrale d’un hydrocarbure non identifié, une molécule précédemment détectée dans les atmosphères de Saturne et de sa lune Titan. C'est la première fois que cette molécule est découverte dans l'atmosphère d'un objet en dehors de notre système solaire.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier davantage de naines brunes et déterminer leur véritable nature. L'élargissement de la zone de recherche au sein de l'IC 348 et la réalisation d'enquêtes plus longues pourraient découvrir des objets supplémentaires et permettre une compréhension plus claire de leur statut. Ces résultats ont été publiés dans l'Astronomical Journal dans le cadre du programme 1229 d'observation en temps garanti de la NASA.

Le télescope spatial James Webb continue de révolutionner notre compréhension de l'univers, en résolvant les mystères de notre système solaire et au-delà. Dans le cadre d'une collaboration internationale entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne, Webb promet de découvrir davantage de secrets sur des mondes lointains et sur les origines de notre univers.