De hauts responsables de la NASA considèrent le système de lancement spatial comme « inabordable », selon un rapport du gouvernement

Un récent rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a révélé que de hauts responsables de la NASA considèrent le système de lancement spatial (SLS) de l'agence comme « inabordable » à son niveau de coût actuel. Le rapport du GAO, qui analyse les dépenses du programme SLS, critique le manque de transparence concernant les coûts permanents et souligne la nécessité d'améliorer l'accessibilité financière.

Bien que le rapport ne divulgue pas les noms ni le nombre de responsables qui ont fait cette affirmation, il indique que la NASA reconnaît la nécessité d'améliorer l'accessibilité financière. Le programme SLS de l'agence a élaboré une feuille de route pour réaliser des économies de coûts futures, qui comprend la stabilisation du programme de vol, l'augmentation de l'efficacité, l'encouragement de l'innovation et l'ajustement des stratégies d'acquisition pour réduire les risques de coûts.

La fusée SLS est au cœur du programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune et à y établir une colonie lunaire permanente. Le premier lancement test du SLS, appelé Artemis I, a eu lieu le 16 novembre et a été considéré comme un succès significatif, malgré des retards. Ce succès ouvre la voie à la première mission d'essai en équipage autour de la Lune de la NASA fin 2024 (Artemis II) et au retour éventuel des astronautes américains sur la Lune (Artemis III).

Cependant, les critiques à l'égard du programme SLS persistent, notamment dans les rapports d'organismes de surveillance gouvernementaux tels que le GAO et l'inspecteur général de la NASA. Ces rapports ont mis en évidence des problèmes de passation de contrats, des dépassements de coûts et un manque de transparence de la part de la NASA concernant les estimations de coûts pour les lancements programmés d'Artemis.

Le rapport du GAO a également révélé qu'il avait recommandé en 2014 que la NASA élabore une base de coûts pour les missions utilisant le SLS Block I, mais l'agence n'a pas mis en œuvre cette recommandation. De plus, la NASA n’envisage pas de mesurer les coûts de production pour contrôler l’abordabilité de sa fusée la plus puissante.

En plus des 12 milliards de dollars déjà dépensés pour le développement de la fusée SLS, la NASA a demandé plus de 11 milliards de dollars dans sa récente proposition budgétaire pour financer le programme pour les quatre prochaines années.

Dans l’ensemble, le rapport du GAO soulève des inquiétudes quant à la durabilité du programme SLS aux niveaux de coûts actuels, ce qui incite la NASA à résoudre les problèmes d’abordabilité et à rechercher des stratégies de réduction des coûts pour l’avenir.

