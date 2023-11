Le vaisseau spatial Lucy de la NASA découvre un système d'astéroïdes binaires

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a récemment effectué un survol de sa première cible astéroïde et a fait une découverte surprenante : l'astéroïde, nommé Dinkinesh, est en fait un système binaire composé d'un astéroïde primaire plus grand et d'une « lune » plus petite en orbite autour de lui. Les images capturées par Lucy ont révélé cette caractéristique unique et ont étonné les scientifiques impliqués dans la mission.

On estime que l'astéroïde principal du système Dinkinesh a une largeur d'environ 0.15 mètres, tandis que son satellite mesure environ XNUMX mille de largeur. Cette découverte inattendue a encore accru l'engouement autour de la mission Lucy, qui vise à explorer les essaims troyens, deux groupes d'astéroïdes situés sur la même trajectoire que la planète Jupiter.

"Les chevaux de Troie constituent la dernière grande population d'objets que nous n'avons pas encore vu de près", a déclaré Thomas Statler, planétologue de la NASA. "Et Lucy va faire ça pour la première fois."

La mission doit son nom au célèbre squelette « Lucy », une découverte révolutionnaire dans l’évolution humaine. De la même manière, la NASA espère que l’étude de ces fossiles planétaires fournira des informations précieuses sur les origines de notre système solaire.

Bien que l'objectif principal de la rencontre de Lucy avec Dinkinesh était de tester le système de suivi des astéroïdes du vaisseau spatial, l'analyse préliminaire des images suggère que l'étude de cet astéroïde binaire pourrait faire la lumière sur la façon dont des astéroïdes de taille similaire ont migré plus près de la Terre. Ces connaissances sont cruciales pour évaluer les menaces potentielles qui pèsent sur notre planète.

Même si Dinkinesh était un ajout inattendu à la mission de Lucy, le vaisseau spatial poursuivra son ambitieux voyage à travers l'espace. Après un rendez-vous avec un autre astéroïde de la ceinture principale et des boucles solaires supplémentaires, Lucy atteindra les essaims troyens en 2027, suivi d'une visite à l'essaim d'astéroïdes qui traînent Jupiter en 2033.

En perçant les mystères de ces corps célestes lointains, la mission de Lucy contribuera à notre compréhension de l'histoire du système solaire et de la place que nous y occupons. Chaque astéroïde contient des informations inestimables qui aident les scientifiques à reconstituer l’histoire de nos origines cosmiques.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le survol de Dinkinesh par Lucy a révélé ?

R : Le survol a révélé que Dinkinesh est un système d’astéroïdes binaire composé d’un astéroïde primaire plus gros et d’un satellite plus petit.

Q : Que sont les essaims de chevaux de Troie ?

R : Les essaims troyens sont deux groupes d’astéroïdes situés sur la même trajectoire que la planète Jupiter.

Q : Pourquoi la mission s'appelle-t-elle Lucy ?

R : La mission doit son nom au célèbre squelette « Lucy », qui a révolutionné la compréhension scientifique de l'évolution humaine.

Q : Quel est le but d’étudier les essaims de chevaux de Troie ?

R : L’étude des essaims troyens fournira des informations précieuses sur l’histoire et la formation de notre système solaire.