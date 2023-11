Nouvelles découvertes dans la mission Lucy de la NASA : découverte inattendue d'un système d'astéroïdes binaires

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA, dans le cadre de sa mission d'exploration des astéroïdes troyens associés à Jupiter, a récemment effectué son premier survol rapproché d'un astéroïde. L’équipe de mission a été surprise lorsque les premières images du survol sont revenues sur Terre : ils ont découvert un autre petit astéroïde en orbite autour du plus gros. Cette découverte inattendue a fait passer le nombre d'astéroïdes sur lesquels Lucy survolera de 10 à 11, comme l'explique l'enquêteur principal de la mission Hal Levison.

L'astéroïde que Lucy a survolé s'appelle Dinkinesh, ce qui signifie « merveilleux » en langue amharique. Les caméras du vaisseau spatial ont capturé des images détaillées du système binaire d’astéroïdes, mettant en vedette le plus petit astéroïde en orbite autour du plus grand. Cette révélation fait de Dinkinesh un objet d’étude unique et fascinant.

Il convient de noter que la NASA a déjà rencontré des systèmes d’astéroïdes binaires. Certains se souviendront peut-être des systèmes Didymos et Dimorphos, sur lesquels la mission DART de la NASA a volontairement impacté en 2022 pour tester les stratégies de défense de la Terre. Le système Dinkinesh présente certaines similitudes avec Didymos et Dimorphos, mais il existe également des différences intrigantes que les scientifiques souhaitent approfondir.

Les images capturées par la caméra LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) de Lucy pendant le survol révèlent que Dinkinesh mesure environ un demi-mile de large, le plus petit astéroïde mesurant environ 15 miles. Ces images détaillées ont également servi de test en vol du système de suivi du terminal du vaisseau spatial, qui a fonctionné admirablement malgré les défis inattendus présentés par la cible.

La mission Lucy poursuivra son voyage, avec le prochain survol prévu en 2025 lorsque le vaisseau spatial s'approchera de l'astéroïde Donaldjohanson. Les données recueillies lors de ce survol seront inestimables pour élargir notre compréhension des astéroïdes et de leurs caractéristiques complexes.

FAQ:

