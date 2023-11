Nouvelle découverte : le vaisseau spatial Lucy révèle un système d'astéroïdes binaires

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA, dans le cadre de sa mission d'exploration des astéroïdes troyens associés à Jupiter, a fait une découverte passionnante lors de son premier survol d'un astéroïde. Alors que le vaisseau spatial survolait l’astéroïde nommé Dinkinesh, il a capturé des images révélant un autre petit astéroïde en orbite autour du plus gros, ce qui en fait un système d’astéroïdes binaire.

Le nom Dinkinesh, qui signifie « merveilleux » en langue amharique, s'est avéré approprié alors que l'équipe derrière la mission Lucy a exprimé son enthousiasme. Cette découverte inattendue a augmenté le nombre de visites de Lucy de sept astéroïdes prévus à onze, dont deux lunes troyennes et ce satellite nouvellement découvert.

Ce système d'astéroïdes binaires partage certaines similitudes avec le système Didymos et Dimorphos, qui a été visité par différents vaisseaux spatiaux de la NASA. En fait, la mission DART de la NASA a intentionnellement percuté Dimorphos en septembre 2022 pour tester un plan de défense de la Terre. Cependant, il existe des « différences intéressantes » qui méritent d’être étudiées, selon Keith Noll, scientifique du projet Lucy.

Pendant le survol, Lucy a survolé Dinkinesh à une vitesse de 10,000 270 mph à une distance d'environ 0.15 miles au-dessus de l'astéroïde. La caméra LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) du vaisseau spatial a capturé des images incroyablement détaillées de la paire d'astéroïdes. Sur la base de ces images, l’équipe a estimé que Dinkinesh mesurait un demi-mile de large, le plus petit astéroïde mesurant environ XNUMX mile.

En plus de cette découverte passionnante, le survol de Lucy a servi de test en vol du système de suivi du terminal du vaisseau spatial. Les premiers résultats indiquent que le système de suivi a fonctionné comme prévu, même face à un objectif plus difficile que prévu.

Au cours de la semaine prochaine, l'équipe continuera d'analyser les données collectées lors du survol. Le prochain survol de Lucy est prévu pour 2025, lorsqu'elle s'approchera de l'astéroïde Donaldjohanson, ce qui promet de mieux comprendre le monde fascinant des astéroïdes.

QFP

Qu'est-ce que cela signifie pour un astéroïde d'être binaire ?

Lorsqu’un astéroïde est binaire, cela signifie qu’il y a deux astéroïdes en orbite rapprochée l’un autour de l’autre. Le plus petit astéroïde orbite autour du plus gros, formant un système binaire.

Quel est le but de la mission du vaisseau spatial Lucy de la NASA ?

La mission du vaisseau spatial Lucy est d'explorer les astéroïdes troyens, qui sont des objets qui partagent l'orbite de Jupiter autour du Soleil. En étudiant ces astéroïdes, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation initiale du système solaire.

Comment Lucy a-t-elle découvert l'astéroïde binaire ?

La caméra LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) de Lucy a capturé des images détaillées de la paire d'astéroïdes pendant le survol. Ces images ont révélé la présence d’un astéroïde plus petit en orbite autour du plus gros, indiquant un système binaire.

Quelles sont les similitudes entre le système binaire Dinkinesh et le système Didymos et Dimorphos ?

Les deux systèmes binaires impliquent un astéroïde plus gros et un plus petit en orbite. Cependant, il existe également des différences notables que les scientifiques trouvent intrigantes et envisagent d’approfondir leurs recherches.

Quand aura lieu le prochain survol de Lucy ?

Le prochain survol de Lucy est prévu pour 2025, à l'approche de l'astéroïde Donaldjohanson.