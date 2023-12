La NASA prévoit d'envoyer un drone Dragonfly pour explorer l'environnement unique de Titan

La NASA a approuvé son ambitieuse mission Dragonfly, qui enverra un drone de la taille d'une voiture pour explorer la lune de Saturne, Titan. La mission vise à étudier la chimie unique de Titan et à déterminer si la lune pourrait abriter la vie. Dragonfly, équipé de huit rotors rotatifs, explorera la surface de la Lune pendant près de trois ans, décollant et atterrissant sur plusieurs sites. Le drone étudiera les conditions prébiotiques de Titan, qui seraient similaires à celles de la Terre primitive et pourraient fournir un aperçu des origines de la vie. Elizabeth « Zibi » Turtle, la chercheuse principale de la mission, a décrit Titan comme le seul endroit du système solaire doté de ce type de chimie.

Les dunes de Titan, recouvertes d'une croûte d'eau glacée, contiennent des molécules organiques riches en carbone qui pourraient potentiellement constituer les éléments constitutifs de la vie. La mission évaluera également si Titan est un monde habitable et recherchera des signes de vie. Dragonfly devrait être lancé en 2028 et atterrir au milieu des années 2030. Malgré les températures extrêmement froides et les conditions difficiles, la NASA est confiante dans le succès de la mission. De nombreuses technologies nécessaires à la mission existent déjà et ont été testées dans des environnements difficiles, comme sur Mars. Le vaisseau spatial est à propulsion nucléaire, semblable aux rovers martiens, et utilisera l'atmosphère dense de Titan pour se soulever.

Pour préparer la mission, les ingénieurs ont testé les modèles Dragonfly dans des environnements désertiques, fournissant ainsi une expérience et des données précieuses. Une fois à la surface de Titan, le drone naviguera de manière autonome, effectuant des recherches et se rechargeant selon les besoins. La mission, d'un coût de 850 millions de dollars, fournira des informations sans précédent sur l'environnement de Titan et pourrait révolutionner notre compréhension des conditions nécessaires à la vie.

