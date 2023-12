Le nouveau satellite TEMPO montre un potentiel incroyable pour la surveillance de la pollution atmosphérique

Résumé :

Le satellite TEMPO (Emissions troposphériques : surveillance de la pollution) de la NASA, le premier à fournir des mesures horaires de la pollution atmosphérique, a dépassé les attentes et les responsables cherchent désormais à prolonger sa durée de vie jusqu'à 10 ans. TEMPO est opérationnel depuis avril et scanne des zones allant des sables bitumineux du Canada à la péninsule du Yucatán et de l'Atlantique à l'océan Pacifique. L'instrument a été soigneusement testé et fonctionne exceptionnellement bien, fournissant des données précieuses sur les polluants tels que l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le formaldéhyde et les aérosols. La NASA a l'intention de partager ces données avec des organisations telles que la National Oceanic and Atmospheric Administration et l'Environmental Protection Agency pour améliorer les prévisions sur la qualité de l'air. De plus, des plans sont en cours pour collaborer avec l'Institut national sud-coréen de recherche environnementale pour développer une version améliorée du satellite.

Succès et projets futurs de TEMPO :

TEMPO, développé par Ball Aerospace, a dépassé les attentes dans sa mission de surveillance de la pollution atmosphérique. Dirigée par Barry Lefer, responsable du programme de composition troposphérique de la NASA, l'équipe prévoit de prolonger la durée de vie du satellite à une décennie. L'instrument a subi des tests approfondis et s'est révélé extrêmement efficace pour fournir des données critiques sur la pollution atmosphérique. TEMPO propose 10 à 12 analyses quotidiennes, offrant une résolution temporelle inégalée que les précédents satellites en orbite polaire ne pouvaient atteindre. Cette percée a été rendue possible grâce aux capacités logicielles avancées développées par le Langley Research Center de la NASA.

Collaboration et satellites de nouvelle génération :

En plus de TEMPO, Ball Aerospace a également développé le spectromètre de surveillance de l'environnement géostationnaire (GEM) pour l'Institut national sud-coréen de recherche environnementale. Bien que les deux instruments soient similaires, TEMPO a été optimisé pour comporter moins de pièces redondantes. La NASA collabore activement avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour développer une version améliorée de TEMPO appelée Atmospheric Composition Instrument. Cet instrument devrait être lancé au milieu des années 2030 et améliorera encore la surveillance de la qualité de l'air dans le centre des États-Unis. L'objectif est de créer une constellation virtuelle de satellites, comprenant TEMPO, GEM et le satellite Meteosat de troisième génération de l'Agence spatiale européenne, pour surveiller la pollution atmosphérique dans l'hémisphère nord.

Impact potentiel de TEMPO :

Le déploiement réussi de TEMPO marque une étape importante dans le domaine de la surveillance de la pollution atmosphérique. En fournissant des mesures fréquentes et précises, le satellite jouera un rôle crucial dans l’amélioration des prévisions sur la qualité de l’air. Les données collectées par TEMPO seront inestimables pour les décisions politiques et les initiatives visant à réduire les niveaux de pollution. À mesure que de plus en plus d'organisations auront accès aux données de TEMPO et que la durée de vie du satellite sera potentiellement prolongée, nous pouvons nous attendre à des progrès encore plus importants dans notre compréhension et notre gestion de la pollution atmosphérique.