Nouvelle découverte : le vaisseau spatial Lucy de la NASA trouve une mini-lune en orbite autour de l'astéroïde Dinkinesh

Dans une tournure surprenante, la sonde spatiale Lucy de la NASA a fait une découverte inattendue lors de son récent survol de l'astéroïde Dinkinesh. En capturant des données et des images de sa rencontre à 300 millions de kilomètres dans la ceinture principale d'astéroïdes, Lucy a révélé que Dinkinesh avait une mini lune sur son orbite. L’astéroïde, mesurant à peine un demi-mile (790 mètres) de diamètre, est accompagné d’une lune nettement plus petite, mesurant seulement un dixième de mile (220 mètres).

Cette découverte fortuite ajoute à l'excitation entourant la mission de Lucy, qui sert de répétition pour sa destination finale : les mystérieux astéroïdes troyens près de Jupiter. Lancé en 2021, Lucy devrait rencontrer ces astéroïdes énigmatiques en 2027 et passer six ans à les explorer. Ce qui était à l’origine une liste de sept astéroïdes cibles est désormais passé à onze, élargissant ainsi les possibilités de découvertes scientifiques.

Le nom « Dinkinesh » a une signification particulière dans la langue amharique d’Éthiopie. Traduit par « tu es merveilleux », il sert également de nom amharique à Lucy, les restes vieux de 3.2 millions d'années d'un ancêtre humain découverts en Éthiopie dans les années 1970. C’est cet ancien hominidé qui a inspiré le nom du vaisseau spatial.

La dernière révélation de la mission Lucy a laissé les scientifiques bouche bée. « Dinkinesh porte vraiment bien son nom ; c'est merveilleux », a déclaré Hal Levison, scientifique principal au Southwest Research Institute. Les nouvelles connaissances sur l’astéroïde et la mini-lune qui l’accompagne ouvrent la porte à une meilleure compréhension de la dynamique et de la diversité des objets présents dans notre système solaire.

Alors que Lucy poursuit son voyage, les astronomes et les chercheurs attendent avec impatience les futures découvertes qui les attendent. Les découvertes du vaisseau spatial fournissent non seulement des informations précieuses sur le monde des astéroïdes et des corps célestes, mais contribuent également à notre compréhension de nos propres origines et de l'histoire de notre planète.

Questions fréquentes

1. Quel est le but de la mission du vaisseau spatial Lucy de la NASA ?

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a pour mission d'explorer les astéroïdes troyens près de Jupiter. En visitant et en étudiant ces astéroïdes, Lucy vise à en savoir plus sur les origines et l'évolution de notre système solaire, en fournissant un aperçu des processus qui l'ont façonné au fil des milliards d'années.

2. Quelle est la taille de l’astéroïde Dinkinesh et de sa lune ?

L’astéroïde Dinkinesh mesure environ 790 mètres de diamètre, tandis que la mini-lune qui l’accompagne ne mesure qu’un dixième de mile (220 mètres). Ces dimensions soulignent l'échelle relativement petite de ces corps célestes.

3. Quelle est la signification du nom « Dinkinesh » pour l’astéroïde ?

« Dinkinesh » a un sens dans la langue amharique éthiopienne, signifiant « tu es merveilleux ». C'est également le nom utilisé en amharique pour désigner Lucy, le fossile d'hominidé vieux de 3.2 millions d'années découvert en Éthiopie. Le nom représente la nature impressionnante de la découverte et l’importance scientifique de la compréhension de nos origines anciennes.