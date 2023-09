La Nasa découvre un possible océan d'eau sur une exoplanète et un indice sur la vie potentielle

Des scientifiques de la Nasa ont fait une découverte intrigante à l'aide du télescope James Webb, annonçant la possibilité d'un océan d'eau rare sur une exoplanète située à 120 années-lumière dans la constellation du Lion. Cette exoplanète géante, nommée K2-18 b, fait près de neuf fois la masse de la Terre et est classée comme exoplanète hycéenne, ce qui indique le potentiel d'une atmosphère riche en hydrogène et d'une surface recouverte d'eau et d'océan. Les observations de l'atmosphère de la planète suggèrent l'existence d'un monde océanique, avec de la présence de méthane et de dioxyde de carbone et une pénurie d'ammoniac. De plus, les scientifiques ont découvert une molécule connue sous le nom de sulfure de diméthyle (DMS), produite uniquement par la vie sur Terre. Cependant, la présence de DMS doit encore être confirmée par des investigations plus approfondies.

Alors que la Nasa a déjà trouvé des indications de présence d'eau sur d'autres exoplanètes, cette découverte est particulièrement passionnante en raison de la possibilité d'un monde océanique. Néanmoins, les scientifiques préviennent que la présence d’eau ne signifie pas nécessairement que la planète peut accueillir la vie. L’exoplanète orbite autour d’une étoile naine froide nommée K2-18 et se trouve dans la zone habitable, où de l’eau liquide peut exister. On suppose que la planète possède un vaste manteau de glace à haute pression et une atmosphère plus mince, riche en hydrogène.

La découverte de K2-18 b a été faite pour la première fois par la mission K2 de la NASA en 2015, mais la technologie avancée du télescope James Webb a permis une analyse plus détaillée et la révélation de son potentiel en tant que monde océanique. La Nasa a célébré le premier anniversaire de l'exploitation du télescope en publiant des images haute résolution de mondes lointains et de régions de formation d'étoiles.

Cette découverte souligne l’importance de prendre en compte la diversité des environnements habitables dans la recherche de la vie au-delà de la Terre. Les scientifiques sont enthousiasmés par la possibilité de mener des observations atmosphériques sur des mondes hycéens plus vastes, car ils offrent des conditions plus favorables pour de telles études.

