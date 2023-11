Nouvel article : Explorer les énigmatiques dômes Gruithuisen de la Lune avec l'atterrisseur Peregrine de la NASA

La prochaine mission lunaire de la NASA est sur le point de dévoiler un chapitre passionnant de l'exploration spatiale, alors que les équipes ont récemment terminé l'installation du logo emblématique des boulettes de viande de la NASA à bord de l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotic. Cette étape importante marque une étape cruciale avant le lancement prévu du vaisseau spatial le 24 décembre depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Conçu pour l'initiative CLPS de la NASA et le programme Artemis, Peregrine transportera une suite diversifiée de charges utiles de la NASA vers une jument à l'extérieur des dômes Gruithuisen. Située le long de la frontière mare/hautes terres, à la limite nord-est de l'Oceanus Procellarum, ou océan des tempêtes, cette région reste un phénomène géologique énigmatique sur la Lune.

Les objectifs scientifiques de la mission sont profonds. Les charges utiles de la NASA à bord de Peregrine étudieront divers aspects de l'environnement lunaire, notamment l'exosphère lunaire, les propriétés thermiques du régolithe lunaire, l'abondance d'hydrogène dans le sol sur le site d'atterrissage, les champs magnétiques et la surveillance de l'environnement radiatif. Collectivement, ces expériences visent à approfondir notre compréhension de la composition de la Lune et à mettre en lumière son histoire complexe.

Les efforts de collaboration d'Astrobotic et de United Launch Alliance (ULA) ont joué un rôle déterminant dans la préparation de Peregrine pour son lancement imminent. Après l'arrivée du vaisseau spatial au centre d'opérations spatiales Astrotech près du centre spatial Kennedy le 30 octobre, les équipes ont travaillé avec diligence pour assurer une intégration transparente avec la fusée Vulcan de l'ULA.

Alors que la NASA est le principal client des services de livraison lunaire, les fournisseurs de CLPS s'engagent également dans des partenariats avec d'autres clients pour faciliter le transport de charges utiles non NASA vers la Lune. Ces prestataires sont responsables de gérer leurs activités conformément aux exigences du calendrier de la NASA, garantissant ainsi des opérations efficaces et conformes.

Un atterrissage réussi de Peregrine sur la surface lunaire constituera une validation cruciale du modèle CLPS pour les livraisons commerciales de charges utiles. En investissant dans des méthodes moins coûteuses de livraison de charges utiles sur la Lune, la NASA vise à transformer ces missions en opérations de routine et à accueillir davantage de clients à bord des vols CLPS. Ces livraisons robotiques recèlent un immense potentiel pour faire progresser les démonstrations scientifiques et technologiques de l’agence, contribuant ainsi au progrès global de l’exploration lunaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quel est le but de l'atterrisseur lunaire Peregrine de la NASA ?

R : L'atterrisseur lunaire Peregrine est conçu pour transporter une série de charges utiles de la NASA dans le cadre de l'initiative CLPS et du programme Artemis de l'agence. Il vise à étudier divers aspects de l’environnement lunaire, améliorant ainsi notre compréhension de la Lune.

Q : Quelles seront les charges utiles à bord du Peregrine ?

R : Les charges utiles étudieront l'exosphère lunaire, les propriétés thermiques du régolithe lunaire, l'abondance d'hydrogène dans le sol, les champs magnétiques et l'environnement de rayonnement sur la Lune.

Q : Qu’est-ce que le CLPS ?

R : CLPS signifie Commercial Lunar Payload Services, une initiative de la NASA visant à engager des partenaires commerciaux dans la livraison de marchandises vers la surface lunaire.

Q : Qui sont les partenaires impliqués dans la mission Peregrine ?

R : Astrobotic et United Launch Alliance (ULA) sont les principaux partenaires responsables de la préparation et du lancement de l'atterrisseur lunaire Peregrine.

Q : Quels sont les objectifs du programme Artemis de la NASA ?

R : Le programme Artemis vise à faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune et à établir une exploration durable d'ici 2024, ouvrant ainsi la voie à de futures missions habitées vers Mars.