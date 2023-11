La NASA et la JAXA vont lancer le premier satellite en bois au monde, ouvrant la voie à des vols spatiaux durables

La NASA et l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) ont jeté leur dévolu sur une mission révolutionnaire : lancer le premier satellite en bois au monde dans l'espace. Cette entreprise audacieuse représente un pas important vers la réalisation de vols spatiaux durables.

Nommé LignoSat, ce satellite, à peu près de la taille d'une tasse de café, est construit en bois de magnolia. La décision d’utiliser le bois découle de ses propriétés uniques dans l’environnement spatial : il ne brûle pas et ne pourrit pas dans le vide sans vie. Cependant, lors de son retour dans l’atmosphère terrestre, il s’incinère en fines cendres, ce qui en fait un matériau biodégradable qui ne laisse aucun débris nocif.

Le concept de satellites en bois a été davantage validé lorsque des échantillons de bois ont été testés avec succès à bord de la Station spatiale internationale (ISS) plus tôt cette année. Après avoir enduré des conditions extrêmes, notamment des variations de température et une exposition aux rayons cosmiques et aux particules solaires pendant dix mois, les spécimens de bois ne présentaient aucun signe de déformation ou de décomposition.

Grâce à une sélection méticuleuse, le magnolia a été choisi comme bois idéal pour LignoSat en raison de sa robustesse lors du processus de fabrication. Contrairement aux autres types de bois testés, le magnolia a démontré une résistance supérieure au fendillement et à la casse.

L'un des problèmes urgents qui justifient le besoin de satellites durables est la vaste accumulation de débris spatiaux sur l'orbite terrestre, qui s'élèvent actuellement à plus de 9,300 XNUMX tonnes. La composition métallique des engins spatiaux conventionnels, avec des matériaux comme le titane et l’aluminium, contribue à la pollution lumineuse qui entrave notre capacité à observer des phénomènes spatiaux lointains. En revanche, les satellites en bois comme LignoSat ont le potentiel d’atténuer ce problème car leurs matériaux naturels présentent une réflectivité moindre.

Non seulement les satellites en bois sont prometteurs en matière de réduction des déchets spatiaux, mais ils offrent également des économies potentielles. Les engins spatiaux métalliques sont non seulement coûteux à fabriquer, mais leurs restes peuvent présenter des risques à la fois pour l'ISS et pour les autres engins spatiaux habités. En revanche, les satellites en bois devraient représenter moins de menaces lors de leur rentrée, ce qui les rendrait plus sûrs pour les populations humaines sur Terre.

Avec le lancement prévu de LignoSat à l’été 2024, la NASA et la JAXA font un pari audacieux sur l’avenir des vols spatiaux durables. En exploitant le pouvoir du bois, ces agences ouvrent une nouvelle ère dans la construction de satellites qui donne la priorité à la responsabilité environnementale sans compromettre le progrès scientifique.

