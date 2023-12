Les guirlandes lumineuses intelligentes de Nanoleaf apportent une joie festive à un prix réduit

Les guirlandes lumineuses intelligentes Essentials Matter de Nanoleaf sont le complément parfait à vos décorations de vacances cette saison. Ces guirlandes lumineuses de 65 pieds, généralement au prix de 119.99 $, sont actuellement disponibles pour seulement 44.99 $ chez Best Buy. Ce prix réduit est nettement inférieur à celui proposé lors du Black Friday, ce qui en fait le moment idéal pour récupérer ces lumières scintillantes.

Avec 250 LED adressables, les guirlandes lumineuses intelligentes de Nanoleaf sont capables d'afficher plus de 16 millions de couleurs, créant une atmosphère vibrante et festive. Que vous souhaitiez décorer votre arbre, votre cheminée ou votre porche, ces lumières peuvent vous aider à créer l'ambiance. Ils sont livrés avec des scènes prédéfinies et peuvent même se synchroniser avec des airs de vacances, dansant au rythme.

L’une des plus grandes caractéristiques de ces luminaires est leur compatibilité avec Matter, une plateforme de maison intelligente qui leur permet de fonctionner de manière transparente avec divers écosystèmes de maison intelligente. De plus, ces lumières ont des couleurs riches et une large gamme de lumières froides à chaudes, ajoutant de la polyvalence à vos décorations.

En plus des guirlandes lumineuses, d’autres bonnes affaires sont également disponibles. Le Fire TV Omni de dernière génération d'Amazon, un téléviseur 65K de 4 pouces, est actuellement en vente au prix de 469.99 $ (290 $ de réduction). Le téléviseur offre des fonctionnalités telles que des microphones intégrés pour les commandes vocales avec prise en charge Amazon Alexa et Dolby Vision HDR.

De plus, l'épilateur ChomChom pour chats et chiens est en vente au prix de 19.99 $ (11 $ de réduction) sur Amazon, offrant une solution efficace pour les propriétaires d'animaux. Le projecteur portable Xgimi MoGo 2 Pro, au prix de 479 $, offre la prise en charge HDR10 et sert également de haut-parleur Bluetooth. Enfin, les écouteurs sans fil Jabra Elite 3, disponibles au prix de 39.99 $ (40 $ de réduction), offrent une excellente qualité sonore, une résistance à l'eau et une longue durée de vie de la batterie.

Ne manquez pas ces offres fantastiques pour rendre votre période des fêtes encore plus spéciale.