Comment réparer NameDrop ne fonctionne pas sur iPhone

By

La fonctionnalité NameDrop sur iPhone est un moyen pratique de partager des informations de contact avec d'autres utilisateurs d'iPhone via AirDrop. Cependant, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec NameDrop qui ne fonctionnait pas. Bien que la raison exacte de ce problème ne soit pas claire, vous pouvez essayer plusieurs solutions.

Tout d’abord, vérifiez si votre iPhone prend en charge la fonctionnalité NameDrop. NameDrop ne fonctionne que sur certains modèles d'iPhone compatibles avec iOS 17. Si vous possédez un iPhone X ou un modèle précédent, il ne prendra pas en charge iOS 17 et, par conséquent, NameDrop ne fonctionnera pas sur votre appareil. De plus, votre iPhone et celui du destinataire doivent avoir iOS 17 installé pour que NameDrop fonctionne correctement.

Une autre raison courante pour laquelle NameDrop ne fonctionne pas est l'utilisation incorrecte du geste NameDrop. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez rapprocher les parties supérieures de deux iPhones. Assurez-vous que les parties supérieures des deux iPhones se touchent ou placez-les ensemble.

Si vous avez accidentellement désactivé le paramètre « Rassembler les appareils », cela peut également entraîner un dysfonctionnement de NameDrop. Pour vérifier cela, accédez à l'application Paramètres, ouvrez Général et appuyez sur les paramètres AirDrop. Assurez-vous que la bascule « Rassembler les appareils » est activée.

Les problèmes de connectivité Bluetooth et WiFi peuvent également affecter la fonctionnalité NameDrop. Essayez d'activer et de désactiver Bluetooth et WiFi sur les deux iPhones pour voir si cela résout le problème.

Par défaut, la visibilité AirDrop est définie sur « Contacts » sur les iPhones. Cependant, étant donné que NameDrop est utilisé pour partager les coordonnées avec les utilisateurs d'iPhone qui ne figurent pas dans vos contacts, vous devez définir la visibilité d'AirDrop sur « Tout le monde » pour que NameDrop fonctionne correctement. Cela peut être fait dans les paramètres AirDrop.

Parfois, un simple redémarrage peut corriger des bugs mineurs ou des problèmes logiciels. Essayez de redémarrer votre iPhone pour voir si cela résout le problème de non-fonctionnement de NameDrop.

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la réinitialisation des paramètres réseau de votre iPhone et de l'iPhone de l'autre personne peut s'avérer utile. Cependant, gardez à l'esprit que la réinitialisation des paramètres réseau supprimera les réseaux WiFi enregistrés et les appareils Bluetooth précédemment ajoutés.

Dans l'ensemble, si vous rencontrez des problèmes avec NameDrop qui ne fonctionne pas sur votre iPhone, essayez ces correctifs pour résoudre le problème et profitez de la commodité du partage de contacts via AirDrop.

Sources:

– [Insérer les sources ici sans URL]