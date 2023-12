Le New Jersey cherche à améliorer la réglementation relative au placement d'entrepôts

Le New Jersey prend des mesures pour remédier au secteur en plein essor des entrepôts en introduisant une législation visant à mettre à jour les règles de zonage obsolètes. En vertu du projet de loi proposé, les municipalités du Garden State seront éligibles à un financement pouvant atteindre 1 million de dollars pour réexaminer et réviser leurs ordonnances afin d'établir des directives plus claires sur l'endroit où les entrepôts peuvent et ne peuvent pas être situés.

Le député Joe Danielsen, représentant le Somerset, a présenté le projet de loi, qui comprend également un programme pilote pour rembourser les villes qui souhaitent mener des études d'atténuation des entrepôts. Le but de ces efforts est de garantir que l’emplacement d’imposants entrepôts soit bien réglementé et équilibré avec les besoins et les préoccupations des communautés.

Le secteur des entrepôts a connu une croissance significative dans le New Jersey, stimulant l'activité économique et la création d'emplois. Cependant, cela a également soulevé des inquiétudes quant à l'impact sur les embouteillages, l'environnement et la valeur des propriétés dans certaines zones. Cette législation cherche à trouver un équilibre entre le soutien au développement économique et la protection des intérêts des résidents locaux.

Par ailleurs, une maladie respiratoire canine s'est propagée sur la côte Est, affectant des centaines de chiens et causant des décès. L'American Veterinary Medical Association conseille aux propriétaires de chiens de garder leurs animaux isolés, si possible, pour éviter la propagation de la maladie.

De plus, un ancien entraîneur de tennis pour jeunes du comté de Monmouth a été condamné à plus de 50 ans de prison pour de multiples infractions, notamment enlèvement et agression sexuelle grave. Terry Kuo, également connu sous le nom de Victor Lee, ne sera éligible à la libération conditionnelle qu'à l'âge de 72 ans.

De plus, après une grève de 119 jours, l'hôpital universitaire Robert Wood Johnson et son syndicat d'infirmières sont parvenus à un accord de principe. La grève, motivée principalement par des préoccupations concernant les effectifs, prendra fin si l'accord est ratifié.

Enfin, un ancien facteur du New Jersey a plaidé coupable de vol de courrier pour avoir volé des milliers de dollars dans les magasins situés le long de son parcours. Joseph Fenuto risque jusqu'à cinq ans de prison fédérale et une amende pouvant aller jusqu'à 250,000 XNUMX dollars.

Le New Jersey continue de faire face à divers défis et de travailler à la recherche de solutions garantissant le bien-être et la prospérité de ses résidents.

