La découverte surprenante d’un nouveau type de tremblement de lune

Les scientifiques ont fait une découverte remarquable en étudiant les tremblements de lune. Lorsque les astronautes d'Apollo ont placé des sismomètres sur la surface de la Lune, ils ont découvert que la Lune subissait des tremblements de terre, semblables à ceux de la Terre. Ces tremblements de lune sont de quatre types différents : profonds, peu profonds, thermiques et ceux provoqués par des impacts de météorites. Cependant, une analyse récente des données de tremblements de terre thermiques enregistrées par les instruments de la mission Apollo 17 a révélé un cinquième type de tremblement de lune jusqu'alors inconnu.

Lors de la mission Apollo 17, trois sismomètres ont été calibrés pour enregistrer les tremblements de terre thermiques sur la Lune. Ces appareils ont collecté des données d'octobre 1976 à mai 1977. Les tremblements de terre thermiques se produisent en raison de changements extrêmes de température lorsque la lune passe du jour à la nuit, allant de 250 degrés Fahrenheit (121 degrés Celsius) à -208 degrés Fahrenheit (-133 degrés Celsius).

À l’aide de techniques sophistiquées, notamment l’apprentissage automatique, des chercheurs du California Institute of Technology ont réexaminé les données. Ils ont découvert que des séismes thermiques se produisent régulièrement pendant la journée, mais ils ont également découvert des secousses supplémentaires sans rapport avec les séismes thermiques. Ces nouveaux séismes ne se sont produits que le matin.

Pour déterminer la source de ces tremblements de terre mystérieux, les chercheurs ont été surpris de découvrir qu'ils provenaient de la base d'atterrissage lunaire Apollo 17. Chaque matin, alors que la base de l'atterrisseur est chauffée par le soleil, elle se dilate et vibre, provoquant des séismes. Ces séismes se produisent avec une régularité remarquable, se produisant toutes les cinq à six minutes sur une période de cinq à sept heures terrestres.

Même si ces tremblements de lune ne se produisent pas naturellement, ils contribuent néanmoins à notre compréhension de l’activité sismique de la Lune. Cette connaissance est cruciale pour le développement futur de la Lune.

Les chercheurs soulignent l’importance d’étudier les données existantes pour concevoir des expériences et des missions capables de répondre aux bonnes questions sur la Lune. La Lune est le seul corps céleste, avec la Terre, à posséder plusieurs sismomètres à sa surface, offrant une occasion unique d’étudier en profondeur un autre corps planétaire.

Ces derniers mois, un nouvel instrument sismique appelé Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) a été déployé sur la Lune par l'atterrisseur indien Chandrayaan 3. Il a réussi à enregistrer un tremblement de terre naturel le 26 août 2023, bien que la source exacte du séisme fasse toujours l'objet d'une enquête.

Des recherches plus approfondies sur l'activité sismique lunaire aideront les scientifiques à cartographier les cratères souterrains de la Lune et à rechercher des gisements. De plus, en plaçant des sismomètres dans des régions constamment ombragées du pôle Sud de la Lune, les chercheurs pourraient potentiellement détecter de la glace d'eau emprisonnée sous la surface, car les ondes sismiques se propagent plus lentement dans l'eau.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of Geophysical Research – Planets le 5 septembre.

