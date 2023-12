Google Maps s'excuse d'avoir dirigé les voyageurs sur une route dangereuse à travers le désert de Mojave

Google Maps a récemment présenté des excuses aux voyageurs qui, sans le savoir, avaient été invités à emprunter une route dangereuse à travers le désert de Mojave en Californie. L'incident a été révélé lorsque Shelby Easler a partagé une vidéo sur TikTok, racontant son expérience déchirante après avoir suivi les instructions de Google Maps pour contourner une fermeture de route sur l'Interstate 15.

Selon Easler, l'itinéraire suggéré l'a conduite, ainsi que de nombreux autres conducteurs, « directement dans le désert, sans route », ce qui a entraîné des voitures se déplaçant à seulement 2 km/h et subissant des dommages dus au terrain accidenté. La vidéo montrait une file de véhicules bloqués, qui avaient tous suivi les mêmes directions malheureuses de Google Maps.

Naturellement, Easler et les autres conducteurs ont été confrontés à des difficultés importantes, l'assistance de la California Highway Patrol n'étant pas disponible en raison d'accidents en cours sur l'autoroute. Ils ont dû attendre des heures qu’une dépanneuse arrive.

En réponse à l'incident, un porte-parole de Google a exprimé ses regrets et a reconnu l'erreur, déclarant : « Nous nous excusons pour l'incident et n'acheminerons plus les conducteurs voyageant entre Las Vegas et Barstow sur ces routes. » Cet incident nous rappelle que même si la technologie peut grandement simplifier nos vies, il y a des moments où il est crucial de faire preuve de prudence et de revérifier les itinéraires suggérés.

Questions fréquentes

Q : Comment Google Maps a-t-il dirigé les voyageurs vers le désert de Mojave ?



R : En raison d'une fermeture de route sur l'Interstate 15, Google Maps a proposé un itinéraire alternatif qui conduisait les conducteurs à travers le désert de Mojave, ce qui a bloqué de nombreux véhicules.

Q : Google a-t-il assumé la responsabilité de l'incident ?



R : Oui, Google Maps s'est excusé pour la situation et a assuré aux utilisateurs qu'il ne dirigerait plus les conducteurs vers cette zone dangereuse.

Q : Comment les voyageurs ont-ils réagi à l’incident ?



R : Les conducteurs bloqués, dont Shelby Easler, ont exprimé leur frustration et ont raconté l'épreuve sur les plateformes de médias sociaux, attirant l'attention et incitant Google à réagir.

Q : Comment les voyageurs peuvent-ils éviter des situations similaires à l’avenir ?



R : Il est conseillé aux voyageurs de se tenir informés des fermetures de routes, de consulter plusieurs sources pour la navigation et de faire preuve de prudence lorsqu'ils suivent les instructions GPS, en particulier dans les zones inconnues.