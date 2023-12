Le président de la MTA critique les responsables du New Jersey à propos des politiques de péage

Lors d'une récente conférence de presse, le président de la MTA, Janno Lieber, a exprimé sa frustration face aux critiques des responsables du New Jersey concernant le plan de tarification de la congestion de la ville de New York. Lieber a qualifié les critiques d'hypocrites, soulignant que le New Jersey impose des péages élevés sur ses propres autoroutes. Il a exprimé sa déception que les dirigeants du New Jersey n'aient pas consulté le MTA sur les politiques de péage pour le Jersey Turnpike et le Garden State Parkway.

Lieber a également souligné que les rues de New York appartiennent aux New-Yorkais et que les embouteillages causés par le trafic en provenance du New Jersey voisin ont un impact sur leur vie quotidienne. Malgré le système de péage propre au New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a intenté une action en justice contre le programme de péage urbain, affirmant qu'il était injuste pour les résidents du New Jersey.

Le président de la MTA a également visé le représentant américain du New Jersey, Josh Gottheimer, lui reprochant de ne pas avoir résolu le problème de la ligne incomplète de train léger sur rail Hudson-Bergen dans son propre district. Lieber a critiqué Gottheimer et d’autres personnes autoproclamées résolveurs de problèmes pour leur manque d’action en faveur des transports en commun.

En réponse, un porte-parole de Gottheimer a mentionné son rôle déterminant dans l'adoption d'un projet de loi sur les infrastructures qui a assuré un financement important pour les projets de la MTA. Gottheimer a défendu son engagement à améliorer les systèmes de transports en commun dans le New Jersey et à New York.

Malgré l'opposition et les poursuites, la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a fermement défendu le plan de tarification de la congestion, citant son potentiel de transformation pour le système de transport de la ville. La MTA vise à lancer le programme de péage en mai et à générer 1 milliard de dollars par an pour l'amélioration des infrastructures.

Bien que le programme soit soutenu par de nombreuses personnes, il se heurte à une opposition significative de la part des zones suburbaines. Un récent sondage a montré qu'une majorité d'habitants des comtés de Nassau et de Suffolk s'opposent au péage, même si les statistiques révèlent que la plupart des navetteurs de ces régions utilisent déjà les transports publics.

Alors que le débat se poursuit, les législateurs républicains cherchent à tirer parti de cette opposition contre Hochul et les démocrates lors des prochaines élections. Cependant, il reste à voir comment le plan de tarification de la congestion se déroulera et s'il pourra atteindre ses objectifs de réduction des embouteillages et de financement des améliorations essentielles des systèmes de transport de la ville de New York.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le président de la MTA critique les responsables du New Jersey à propos des politiques de péage