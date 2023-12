Noms de chiens populaires à New York et aux États-Unis

Un rapport récent a révélé les noms de chiens les plus populaires dans chaque État, y compris celui de New York. L'étude, menée par 360 Reviews de US News & World Reports, a analysé les points de données d'un partenaire tiers du secteur de l'assurance pour animaux de compagnie, fournissant ainsi un aperçu des noms d'animaux de compagnie en fonction de la résidence dans l'État.

Il est intéressant de noter que l’étude a révélé que les noms d’animaux de compagnie aux États-Unis ne varient pas de manière significative. Le nom de chien le plus répandu à New York, ainsi qu'en Amérique en général, est Bella. Ce nom, popularisé par les franchises « Twilight » et « Harry Potter », a trouvé la faveur des propriétaires d'animaux de compagnie dans 37 États et dans le District de Columbia.

En plus de Bella, d'autres surnoms canins populaires à New York incluent Luna, Max, Coco et Milo, qui constituent les cinq principaux noms de chiens de l'État. Ces noms sont également apparus dans les meilleurs noms d'animaux de compagnie de 2020, aux côtés de Luna et Max.

L’étude a en outre révélé une tendance intéressante dans le top 100 des noms d’animaux de compagnie. Beaucoup de ces noms sont inspirés de divinités païennes, telles qu'Apollon, Luna, Zeus, Loki et Thor. Il semble que certains propriétaires d’animaux optent pour des noms uniques et puissants pour leurs amis à quatre pattes.

Des noms inspirés de l'alimentation ont également fait leur apparition sur la liste, avec des choix comme Pepper, Honey, Peanut, Cookie et Oreo étant populaires parmi les propriétaires d'animaux.

Si vous êtes curieux de voir la liste complète des 100 meilleurs noms de chiens à New York et aux États-Unis, vous pouvez visiter US News & World Reports pour plus de détails.

Choisir le bon nom pour votre compagnon canin est une décision qui dépend de la personnalité de votre animal et de vos préférences personnelles. Que vous optiez pour un choix populaire ou quelque chose de plus unique, le plus important est que le nom soit parfaitement adapté à votre chien bien-aimé.

