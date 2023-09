La nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat révèle le skin de Jean-Claude Van Damme

Netherrealm Studios a publié aujourd'hui une nouvelle bande-annonce présentant le skin Jean-Claude Van Damme dans Mortal Kombat 1. La bande-annonce présente Van Damme combattant divers personnages, dont Johnny Cage, et met en évidence le skin alternatif disponible pour le vétéran de Mortal Kombat. Ce skin spécial ne peut être débloqué qu'en achetant les éditions Premium/Kollector du jeu.

Le skin Van Damme dans Mortal Kombat 1 est un clin d'œil au lien de l'acteur avec la franchise. Le personnage de Johnny Cage dans le jeu a longtemps été inspiré par Van Damme, l'un des mouvements emblématiques de Cage étant un coup de poing à l'aine aux jambes fendues, qui rappelle un mouvement exécuté par Van Damme dans le film Bloodsport.

En fait, les développeurs de Midway Games, les créateurs originaux de la série Mortal Kombat, avaient tenté d'obtenir la licence pour utiliser l'image de Van Damme dans le premier jeu Mortal Kombat. Mais cette opportunité ne s’est pas concrétisée à l’époque.

Lors d'un récent épisode de Hot Ones, le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, a révélé comment l'équipe avait tenté à plusieurs reprises de collaborer avec Van Damme dans le passé, mais sans succès. "Cette fois, nous avons joué à la loterie et nous l'avons eu", a déclaré Boon. "Et nous avons en fait sa voix, et il sera le personnage de Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 devrait sortir le 19 septembre. En plus du skin Jean-Claude Van Damme, le jeu mettra également en vedette le retour du vétéran de la série Nitara, exprimé par l'actrice Megan Fox.

