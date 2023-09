Mortal Kombat 1 révèle Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Johnny Cage

By

NetherRealm Studios, les créateurs de Mortal Kombat 1, vient de dévoiler le look de Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Johnny Cage dans le jeu. La révélation de ce skin spécial, qui représente Van Damme dans sa tenue emblématique du film Bloodsport de 1988, a eu lieu lors de l'épisode de Hot Ones du co-créateur de la série Ed Boon.

L'apparition de Van Damme dans Mortal Kombat 1 revêt une importance en raison de l'histoire entre Bloodsport, Van Damme et la franchise de jeux elle-même. Au début du développement, le premier Mortal Kombat était en fait destiné à être un jeu de Van Damme. L'équipe derrière le jeu voulait que Van Damme soit la star du titre, incluant même des images de Bloodsport dans leur pitch initial. Cependant, ce concept ne s’est jamais concrétisé et c’est Mortal Kombat qui est né. Johnny Cage, l'un des personnages du jeu, a toujours semblé être un hommage ou une parodie de Van Damme, faisant de ce skin spécial le point culminant de cette connexion.

Le skin Van Damme sera disponible pour les propriétaires du Kombat Pack, qui ont accès à du contenu supplémentaire via le season pass. Bien que des images de la peau aient déjà été dévoilées, c'est la première fois que le rendu est entièrement révélé. Il devrait être lancé parallèlement à la version à accès anticipé de Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat a l'habitude d'incorporer des skins de célébrités dans le jeu. Les épisodes précédents présentaient des skins avec les ressemblances et les voix du DJ Dimitri Vegas, ainsi que des acteurs Bridgette Wilson, Linden Ashby et Christopher Lambert du film Mortal Kombat de 1995. De plus, Mortal Kombat X incluait un skin spécial pour Jax, interprété par Carl Weathers, fourni avec le DLC Predator.

