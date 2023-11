Mortal Kombat 1 reçoit une mise à jour passionnante de novembre

NetherRealm Studios a livré une autre mise à jour exaltante pour Mortal Kombat 1 le 15 novembre. Ce dernier patch, le dixième depuis la sortie du jeu à la mi-septembre, apporte une multitude de contenu passionnant et de corrections de bugs pour améliorer l'expérience du joueur.

L’un des ajouts les plus marquants de cette mise à jour est l’introduction d’un Thanksgiving Fatality dans la rotation du Premium Store. Cette fatalité saisonnière offre aux joueurs un coup final unique et horrible pour mettre en valeur leurs compétences. Cependant, il a été signalé que l'animation de cette fatalité pourrait ne pas se déclencher correctement, et NetherRealm Studios travaille probablement sur un correctif.

De plus, la mise à jour apporte du nouveau contenu pour les invasions saisonnières, offrant aux joueurs de nouveaux défis et des batailles passionnantes. Les détails de ces nouvelles invasions n'ont pas encore été entièrement révélés, mais les joueurs peuvent s'attendre à des rencontres et des récompenses passionnantes.

De plus, le correctif corrige plusieurs corrections de bugs, améliorant ainsi l'expérience de jeu globale. Les détails de ces correctifs sont actuellement limités, mais l'engagement de NetherRealm Studios à affiner les mécanismes du jeu garantit une expérience agréable et fluide pour tous les joueurs.

Il est important de noter que la taille de la mise à jour varie en fonction de la plateforme. Les joueurs sur Xbox Series X peuvent s'attendre à une taille de téléchargement d'environ 1.6 Go, tandis que les utilisateurs de Steam sont confrontés à une mise à jour plus importante de 83 Go, nécessitant une réinstallation de l'intégralité du jeu. Les propriétaires de Nintendo Switch doivent également télécharger 27 Go de leur jeu de 35 Go.

Dans l'ensemble, cette mise à jour de novembre montre l'engagement de NetherRealm Studios à améliorer continuellement Mortal Kombat 1. Avec l'introduction de nouveau contenu, de corrections de bugs et d'un Thanksgiving Fatality unique, les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de jeu encore plus immersive et passionnante.

Que comprend la mise à jour de novembre pour Mortal Kombat 1 ?

La mise à jour de novembre pour Mortal Kombat 1 introduit un nouveau Thanksgiving Fatality dans la rotation du Premium Store, le contenu des invasions saisonnières et des corrections de bugs.

Thanksgiving Fatality est-il disponible sur toutes les plateformes ?

Oui, Thanksgiving Fatality est accessible sur toutes les plateformes ; cependant, des problèmes d'animation ont été signalés que NetherRealm Studios s'efforce de résoudre.

Quel est le contenu des invasions saisonnières ?

Le contenu des invasions saisonnières offre aux joueurs de nouveaux défis et batailles pour une durée limitée. Les détails spécifiques du nouveau contenu n'ont pas encore été révélés.

Y a-t-il des correctifs inclus dans la mise à jour de novembre ?

Oui, la mise à jour inclut des corrections de bugs visant à améliorer le gameplay général. Cependant, les détails de ces correctifs n'ont pas été précisés dans les notes de patch.

(Source : N/A)