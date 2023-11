Nouvelles façons de débloquer des skins dans Mortal Kombat 1 : les joueurs utilisent la manipulation de date

By

Dans le monde des jeux vidéo, les joueurs trouvent toujours des moyens innovants pour relever les défis et débloquer du contenu caché. Mortal Kombat 1, le dernier opus de la série de jeux de combat emblématique, ne fait pas exception. Récemment, les joueurs ont découvert une technique unique pour accéder à des skins auparavant indisponibles sans avoir à les payer.

Les développeurs de NetherRealm avaient introduit certains skins dans le cadre du mode Invasions de la saison 1. Ces skins n'étaient initialement disponibles que via le gameplay. Cependant, ils ont récemment été mis à disposition à l'achat en utilisant la monnaie du jeu, Dragon Krystals. Cette décision a suscité des réactions négatives de la part de la communauté, car les joueurs ont été amenés à croire que ces skins ne reviendraient que dans les saisons à venir.

Dans une tournure surprenante des événements, les joueurs de Mortal Kombat 1 ont trouvé un moyen de contourner l'achat et de débloquer gratuitement ces skins convoités. En manipulant les paramètres de date sur leurs consoles, les joueurs ont pu rendre accessibles les skins de la saison 1. Ils devaient simplement changer la date de la console à une heure antérieure au 11 novembre, charger le jeu, acheter les skins souhaités, puis ramener la date au présent. Cet exploit permettait aux joueurs de conserver les skins sans dépenser aucune monnaie.

La découverte de cet exploit de manipulation de date s'est rapidement répandue sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Reddit. Les joueurs ont partagé leurs réussites et ont averti les autres de ne pas dépenser leur argent durement gagné pour ces skins, car ils pourraient facilement les débloquer en exploitant les paramètres de date.

FAQ:

Q : Puis-je utiliser cet exploit sur n'importe quelle plateforme de jeu ?

R : Il a été confirmé que cet exploit fonctionne sur les consoles PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Q : L'utilisation de cet exploit aura-t-elle un impact sur mon expérience de jeu ?

R : Même si l'exploit en lui-même n'affecte pas le gameplay, il peut nuire à la stratégie de monétisation des développeurs et à l'intégrité de l'économie du jeu.

Q : NetherRealm corrigera-t-il cet exploit ?

R : Il est fort probable que les développeurs résolvent ce problème avec un correctif ou un correctif d'urgence afin de maintenir l'intégrité de leur plan de monétisation.

Alors que les joueurs continuent de découvrir de nouvelles techniques et secrets dans Mortal Kombat 1, le jeu reste une expérience dynamique et évolutive. L’enthousiasme suscité par ces découvertes met en évidence la nature passionnée et ingénieuse de la communauté des joueurs.

