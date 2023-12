Mortal Kombat 1 va implémenter la prise en charge du cross-play et des filtres Wi-Fi

Dans une nouvelle passionnante pour les fans de Mortal Kombat 1, le développeur NetherRealm Studios a annoncé la prise en charge du jeu croisé pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | Les joueurs S arriveront en février 2024. Cette fonctionnalité très demandée permettra enfin aux joueurs de différentes plateformes de jouer ensemble, améliorant ainsi l'expérience multijoueur du jeu de combat populaire.

De plus, NetherRealm Studios introduira prochainement la prise en charge des filtres Wi-Fi. Cette fonctionnalité donnera aux joueurs la possibilité de refuser des matchs en fonction de la connexion Internet de l'adversaire, garantissant ainsi des expériences de jeu plus fluides pour ceux qui privilégient des connexions stables.

Le studio a également promis la publication très prochainement de notes de patch pour la dernière mise à jour de Mortal Kombat 1. Le responsable de la communauté, Tyler Lansdown, a mentionné que l'équipe a travaillé avec diligence pour apporter des changements positifs au jeu, notamment des améliorations de la qualité de vie et des ajustements des personnages. C'est formidable de voir NetherRealm Studios s'efforcer d'améliorer l'expérience globale des joueurs.

Lors d'un récent livestream, NetherRealm Studios s'est concentré sur Quan Chi, un personnage DLC très attendu et un favori des fans. Le livestream a permis d'examiner de plus près les mouvements, les visuels et les fatalités de Quan Chi, suscitant l'enthousiasme pour son arrivée dans Mortal Kombat 1. Les acheteurs de l'accès anticipé peuvent s'attendre à jouer le rôle de Quan Chi le 14 décembre, alors qu'il sera disponible pour tous les autres joueurs. le 21 décembre.

Bien qu'aucune date de sortie spécifique n'ait été révélée pour le jeu croisé et d'autres nouvelles fonctionnalités, les fans peuvent être assurés que NetherRealm Studios tiendra ses promesses. L'ajout du jeu croisé et de la prise en charge des filtres Wi-Fi rapprochera les joueurs de Mortal Kombat 1, créant ainsi une communauté de jeu plus inclusive et plus agréable.